AVISO Kunst Haus Wien: „We Love Our Customers. Stefanie Moshammer“

Wien (OTS/RK) - Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert von 13.Oktober 2022 bis 14. Februar 2023 die Ausstellung We Love Our Customers von Stefanie Moshammer. Die Künstlerin setzt sich darin mit der globalen Fülle an Kleidung auseinander. Sie untersucht auf humorvolle und scharfsinnige Art und Weise unsere Beziehung zu Kleidungsstücken zwischen Tradition und Gegenwart, zwischen Wertschätzung und Massenprodukt und spielt mit unserer Wahrnehmung der heutigen Konsum- und Markenkultur. Stefanie Moshammer begann ihr Langzeitprojekt im Jahr 2018 und führt es ortsspezifisch mit jeder neuen Ausstellung weiter. Im Kunst Haus Wien zeigt Moshammer neue Videoarbeiten, digital bearbeitete Textilcollagen und ortsspezifische Objekte.

Das Kunst Haus Wien lädt Vertreter*innen der Medien herzlich zu einem Presserundgang ein! Bei der Ausstellungsführung begleiten Sie Kunst Haus Wien-Direktorin Gerlinde Riedl, Kuratorin Sophie Haslinger sowie Künstlerin Stefanie Moshammer und stehen für Ihre Fragen zur Verfügung.

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Mittwoch, 12. Oktober, 17:00 Uhr

Ort: Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

Anmeldung unter presse@kunsthauswien.com

Das Kunst Haus Wien freut sich auf Ihren Besuch!

Rückfragen & Kontakt:

Irene Wolfram

Kunst Haus Wien – Digitales Marketing und Tourismus

Tel.: +43 1 712 04 91-41

Mobil +43 664 882 181 20

E-Mail: irene.wolfram @ kunsthauswien.com

www.kunsthauswien.com



Mag.a Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at