FPÖ-Hermann/Geistler: „Massive Ausländergewalt erreicht nun offenbar auch Oststeiermark!“

Afghane wegen Vergewaltigung nach Hartberger Oktoberfest festgenommen – Freiheitliche fordern restriktive Asylpolitik und umfassende Aufklärung.

Graz (OTS) - Medienberichten zufolge ereignete sich in der Oststeiermark im Rahmen des Hartberger Oktoberfestes ein schockierender Übergriff auf eine 15-jährige Steirerin. Nach dem Besuch der Festveranstaltung am 17. September wollte das Mädchen mit dem Taxi nach Hause. Sie teilte sich die Fahrt mit einem 31-jährigen Afghanen, der ebenfalls in die Stadt wollte. Als die 15-Jährige dann bei ihr zu Hause ausstieg, soll der Mann ebenfalls ausgestiegen sein und sie vergewaltigt haben. „Dieses schockierende Verbrechen zeigt auf tragische Weise auf, dass die massive Ausländergewalt nun offenbar auch den ländlichen Raum wie etwa die Oststeiermark erreicht hat“, zeigt sich FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Stefan Hermann fassungslos über die Tat. „Wovor wir Freiheitliche seit Jahren warnen, wird nun langsam aber sicher für alle Steirer Realität. Mit der unkontrollierten Massenzuwanderung der vergangenen Jahre und insbesondere mit dem derzeitigen, neuerlichen Ansturm an Fremden aus aller Herren Länder wird die ohnehin bereits vorherrschende Ausländergewalt auch die letzten Winkel der Grünen Mark erreichen“, so Hermann weiter, der endlich effektive Maßnahmen der Regierungsparteien einfordert. „Es braucht nun ein konsequentes Grenzmanagement, ein Zurückschieben von illegalen Migranten und strikte Rückführungen in hoher Zahl. Die ÖVP ist auf Bundesebene in der Pflicht, die Hörigkeit gegenüber dem grünen Koalitionspartner fallen zu lassen und zum Wohle der österreichischen Bevölkerung zu agieren. ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler muss auf seine Parteikollegen in Wien einwirken, wenn man nicht möchte, dass derartige Gewaltakte auch in anderen Regionen der Steiermark zunehmen“, so Hermann weiter.



FPÖ-Geistler: „Umfassende Aufklärung dringend notwendig!“

Auch der Hartberger Bezirksparteiobmann und Gemeinderat Luca Geistler zeigt sich tief schockiert über die durch Medien enthüllte Vergewaltigung. „Angesichts dieser fassungslos machenden Tat kann nicht zur politischen Tagesordnung übergegangen werden. Auf politischer Ebene muss dieser Fall alle Alarmglocken schrillen lassen. Eine restriktive Asyl- und Zuwanderungspolitik, konsequente Abschiebungen und eine hart durchgreifende Justiz sind notwendig, damit die Sicherheitslage nicht noch schlimmer wird. Die genauen Hintergründe des Täters – war dieser schon vorher straffällig, welchen Aufenthaltsstatus hat der Afghane und hat er möglicherweise auch noch Grundversorgungsleistungen oder Sozialunterstützung aus dem heimischen Steuertopf abgegriffen – müssen aufgeklärt werden“, fordert FPÖ-Bezirksparteiobmann Luca Geistler auch klare Worte und mehr Informationen zum Fall seitens der Landes- und Bundesregierung.

