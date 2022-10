Tourismus-Mobilitätstag zeigt Lösungen für nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum bei Urlaub und Freizeit auf

Wien (OTS/BMAW) - Zum mittlerweile 9. Tourismus-Mobilitätstag luden am 5. Oktober 2022 das Tourismusministerium gemeinsam mit dem Klimaschutzministerium nach Neusiedl am See. Mehr als 130 Expertinnen und Experten tauschten sich in insgesamt drei Panels, begleitet von vielen informativen Inputs zu Chancen und Herausforderungen von Tourismus und klimafreundlicher Mobilität, auch in Zeiten von Klima-und Energiekrise, aus.

„Die Klima- und Energiekrise stellen auch die Tourismusbranche vor große Herausforderungen. Bahnfahren, Shuttledienste, mehr Radinfrastruktur und Anreize zu Fuß zu gehen sind der Schlüssel zu klimaschonender Mobilität in den Regionen. Mit unserem Beratungs- und Förderprogramm klimaaktiv mobil möchten wir sie auf dem Weg zu noch mehr klimafreundlichen Angeboten unterstützen“, betonte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

„Der Schutz unserer Naturlandschaft – einem der Hauptreisemotive für unsere Gäste – ist für ganz Österreich eine der wichtigsten Aufgaben. Betriebe und Regionen, setzen daher heute noch stärker und auch bewusster auf nachhaltige, klimafreundliche Angebote. Nachhaltiger Tourismus bringt der österreichischen Wirtschaft nicht nur Wettbewerbsvorteile, sondern stärkt auch die regionale Wertschöpfung und sichert den Menschen vor Ort lebenswerte Zukunftsräume. Als nächste Ziele müssen allerdings noch Verbesserungen beim öffentlichen Verkehrsangebot geschaffen und Raum für aktive Mobilität ergänzt werden. Umweltfreundliche, kundenfreundliche, unkomplizierte und leistbare Lösungen müssen gut kombinierbar sein und im Vordergrund jedweder Planung stehen. Dies gilt sowohl für die An- und Abreise als auch für die Mobilität vor Ort in den Tourismusregionen. Das Zusammenspiel unterschiedlichster Partnerinnen und Partner – über Sektorgrenzen hinweg, ist hier mehr denn je erforderlich.“, so Tourismus-Staatsekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Best Practice der Betriebe und Regionen und Jahr der Jugend

Besonders die Bedeutung der Zusammenarbeit in Regionen, insbesondere in Sachen Mobilität sowie die Anforderungen an den öffentlichen Nahverkehr für eine gelungene Mobilitätswende standen beim 9. Tourismusmobilitätstag im Mittelpunkt. Diese Impulse wurden zuvor von Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, Nationalratsabgeordnetem Maximilian Köllner und dem zuständigen Abteilungsleiter für Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement im Klimaschutzministerium, Robert Thaler, eingeleitet. Vertreterinnen und Vertreter von Regionen präsentierten ihre bereits erfolgreich umgesetzten Mobilitätskonzepte. Der Fokus lag dabei auf innovativen Lösungen für die regionale Vernetzung, auf Angeboten für die letzte Meile und die Mobilität vor Ort sowie auf der zeitgemäßen Gestaltung von Informationskanälen für Gäste. Auch Initiativen zur Unterstützung bei der Entwicklung von nachhaltigen, klimafreundlichen Mobilitätslösungen, der Reduktion von CO2 und ganz generell für einen nachhaltigen Tourismus wurden vorgestellt. Zusätzlich wurde dem Europäischen Jahr der Jugend 2022 Rechnung getragen, indem Jugendliche Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen und Bedürfnisse bei Reisen gaben.

Die Präsentationen des Tourismus-Mobilitätstages 2022 sowie Informationen zu den vorgestellten Good-Practice-Beispielen und die Präsentationen können Ende Oktober 2022 unter www.bmaw.gv.at/tourismus bzw. https://bit.ly/3SFTX2P abgerufen werden.

klimaaktiv mobil Beratungs- und Förderprogramm

Mit dem klimaaktiv mobil Förder- und Beratungsprogramm unterstützt das Klimaschutzministerium Österreichs Unternehmen, Städte, Gemeinden und Regionen, Bildungseinrichtungen und insbesondere die Tourismus-und Freizeitbranche bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur klimafreundlichen Tourismusmobilität. Dadurch können negative Auswirkungen des Verkehrs auf das Klima, die Umwelt und die Gesundheit reduziert werden.

Nähere Informationen:

klimaaktiv.at/mobilitaet/mobilitaetsmanagem/freizeit_tourismus.html

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

Andrea Gesierich, MA

Pressesprecherin der Tourismus-Staatssekretärin

andrea.gesierich @ bmaw.gv.at



Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie:

Florian Berger

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 71162-658010

florian.berger @ bmk.gv.at



Pressedienst klimaaktiv mobil:

Lockl & Keck

Mag. Florian Hajek

+43 650 353 13 37

fh @ lockl.keck.at