IFA Wohnbauentwicklungsprojekt „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd" innerhalb geplanter Zeit und Kosten fertiggestellt

Graz



Das 43 Mio. Euro IFA Immobilieninvestment mit 160 geförderten Neubauwohnungen wurde pünktlich und ohne Mehrkosten abgeschlossen

Zweiter Bauabschnitt im September übergeben, bereits im Juli war der erste Bauabschnitt finalisiert

Mehr als 70% der Wohnungen bei Fertigstellung bereits vermietet

Nachdem die IFA AG bereits im Juli, drei Monate früher als geplant, den ersten Bauabschnitt des geförderten Wohnbauentwicklungsprojekts „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ übergeben hat, wurde Ende September das gesamte Projekt termingerecht und ohne Mehrkosten fertiggestellt. „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ umfasst insgesamt acht Häuser mit 160 geförderten Neubauwohnungen. Die Nachfrage nach hochwertigem, leistbarem Wohnraum mit viel Grün und privaten Freiflächen ist in Graz sehr hoch – bei Fertigstellung im September waren schon mehr als 70% der Wohnungen vermietet. An diesem Realwertinvestment haben sich über ein IFA Bauherrenmodell bzw. ein IFA Bauherrenmodell Plus 158 private Anleger:innen mit gesamt rund 43 Mio. Euro beteiligt. Sie profitieren unter anderem von langfristig soliden und durch Indexierung inflationsgeschützten Mieterträgen, Sicherheit eines realen Sachwerts mit persönlichem Eintrag ins Grundbuch, öffentlichen Förderungen sowie Steueroptimierung.

„Durch vorausschauende Konzeption und aktives Management im gesamten Lebenszyklus der Immobilie realisiert IFA innerhalb geplanter Timings und Kosten. Das ist uns bei ‚186 Grad | Wohnensemble Graz Süd‘ – trotz des von Lockdowns, Lieferengpässen sowie starker Preisdynamik geprägten Umfelds – einmal mehr gelungen. Ich gratuliere allen Anleger:innen zu ihrem langfristig ertragreichen Investment mit Inflationsschutz. Vielen Dank an alle, die zur erfolgreichen Projektrealisierung beigetragen haben“, so Michael Baert, Vorstand der IFA AG.

Daten & Fakten: „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“

Standort: Gradnerstraße 186, 8054 Graz

Wohnungen: 160 Neubauwohnungen, 38 m² bis 74 m², jede Wohnung verfügt über Eigengarten, Terrasse oder Balkon

173 Tiefgaragenplätze

Gesamtinvestition: rd. 43 Mio. Euro

Investments: IFA Bauherrenmodell, IFA Bauherrenmodell Plus

Alle Informationen zu diesem und weiteren Investments unter www.ifa.at.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investor:innen bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Investor:innen haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anleger:innen dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

