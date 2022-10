Wie geht es dir? Psychische Gesundheit von Jugendlichen im Fokus: Aktionsmonat der Österreichischen Jugendinfos

Wien (OTS) - „Krisen, Zukunftsängste, FOMO, Leistungsdruck. Die psychische Gesundheit von Jugendlichen hat besonders in den vergangenen Jahren der Pandemie an Aufmerksamkeit und Relevanz gewonnen“, erklärt Doris Hiljuk, die Obfrau der Österreichischen Jugendinfos, im Vorfeld des Welttags der Psychischen Gesundheit am 10. Oktober.

Die psychische Gesundheit von Jugendlichen hat besonders in den vergangenen Jahren der Pandemie an Aufmerksamkeit und Relevanz gewonnen. Eine Studie der Donau-Universität Krems (Dez. 2021) bestätigt den besorgniserregenden Trend bei jungen Menschen: Depressive Symptome, Angstsymptome, aber auch Schlafstörungen haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie verfünf- bis verzehnfacht.

Heuer setzen die Österreichischen Jugendinfos daher einen Fokus auf das Thema mentale Gesundheit. Am 10. Oktober, dem Welttag der psychischen Gesundheit, starten die Österreichischen Jugendinfos den neuen Themenschwerpunkt mit der Kampagne „Wie geht es dir?“.

„Das zentrale Ziel unserer Kampagne ist die wertschätzende Sensibilisierung von Jugendlichen für das Thema psychische Gesundheit“.

- Aleksandar Prvulović, Geschäftsführer der Österreichischen Jugendinfos.

„Wie geht es dir? Skills für Kopf und Körper“:

Printprodukte für Jugendliche,, begleitendes Lehrmaterial, Website, Social Media, Podcasts und Webinar im Zeichen der psychischen Gesundheit

Broschüre

Im Rahmen des Jahresschwerpunkts erstellten die Österreichischen Jugendinfos eine Broschüre, die ab sofort kostenlos in den Jugendinfostellen in allen Bundesländern erhältlich ist.

Das Heft „Wie geht es dir? Skills für Kopf und Körper“ umfasst 100 Seiten und beinhaltet Artikel, die dazu beitragen, sich mit der eigenen mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen. In Interviews mit betroffenen Jugendlichen und einem Psychotherapeuten werden Therapiemöglichkeiten und Hilfestellungen vorgestellt. Zusätzlich gibt es Selbstchecks und Mindfulness-Übungen sowie ein „ABC der psychischen Gesundheit“, in welchem die wichtigsten Begriffe zum Thema einfach verständlich erläutert werden.

Lehrmaterial

Für Lehrkräfte und Schulklassen steht zudem ein begleitendes Lehrmaterial kostenlos zur Verfügung. Mit den vorgestellten Übungen können sich Jugendliche auf leicht verständliche und interaktive Weise mit sich selbst und dem Thema psychische Gesundheit vertiefend beschäftigen. Weitere Inhalte der Handreichung: Vorschläge für Everyday-Routine-Aktivitäten, kurze Gesundheitsbooster für Zwischendurch sowie Übungen, die ein gutes Miteinander fördern und so zugleich zur Mobbing-Prävention beitragen können. Das Lehrmaterial ist v.a. für Schülerinnen und Schüler der 5.-9. Schulstufe geeignet, die (Lehr-)Inhalte sind jedoch auch für jüngere und ältere Jugendliche interessant und nützlich.

Website-Launch: Aktionsmonat auf Social Media mit Podcasts und Webinar

Am 10. Oktober, dem Internationalen Tag der psychischen Gesundheit, wird auf dem Österreichischen Jugendportal die Website „Wie geht es dir? Skills für Körper und Kopf“ gelauncht. Zeitgleich startet der begleitende Aktionsmonat auf dem Instagram-Kanal des Jugendportals. Die Social Media-Posts werden im gesamten Oktober ausgespielt und beinhalten ausgewählten Content der Broschüre, inspirierende Zitate sowie Mini-Umfragen zu Tipps gegen schlechte Laune und „Energie-Tankstellen“. Weitere Highlights der Kampagne sind eine wöchentlich erscheinende Podcast-Serie zum Thema psychische Gesundheit (jeden Montag) und das Webinar „Jung sein in den 2020ern – Das Leben der Gen Z“ am 10.10.2022.

Adressen:

Die Website ist ab 10.10.2022 unter www.jugendportal.at/wiegehtesdir aufrufbar.

Social Media: www.instagram.com/jugendportal

Webinar am 10.10.: www.jugendinfo.at/z-talks

Launch des Aktionsmonats „Wie geht es dir? Skills für Kopf und Körper“

Datum: 10.10.2022, 09:00 Uhr

Ort: Österreich, Österreich

Url: https://www.jugendportal.at/wiegehtesdir

Tag der Psychischen Gesundheit

Datum: 10.10.2022

Ort: Österreich, Österreich

Webinar Z-Talk: Das Leben der Gen Z

Z-Talk am Welttag der psychischen Gesundheit: Was sind die Probleme, Herausforderungen, Wünsche und Träume der Generation Z?



Im kostenlosen Z-Talk-Webinar erzählen Tony (16) und Yousef (17) von ihren Erfahrungen als Teil der Gen Z. Für Fachfragen steht Johannes Schindlegger von Akzente Jugendinfo Salzburg zur Verfügung.

Datum: 10.10.2022, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Online

Österreich, Österreich

Url: https://www.jugendinfo.at/projekte/z-talks/

Website und Aktionsmonat Wie geht es dir?

Rückfragen & Kontakt:

Daniel Eberharter, MA

Projektleitung Jugendportal

Österreichische Jugendinfos

Lilienbrunngasse 18/2/41, 1020 Wien

T: +43(0)664 124 5598

daniel.eberharter @ jugendinfo.at

ZVR-Zahl: 682385929