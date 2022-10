HANDLER erhält „Austria’s Best Managed Company“ Auszeichnung

Am 21. September wurden zum zweiten Mal hervorragend geführte Unternehmen in Österreich ausgezeichnet. HANDLER ist erneut unter den Gewinnern.

Wir sind stolz darauf, erneut als Austria’s Best Managed Company ausgezeichnet zu werden. Der Award zeigt Wertschätzung für unser Engagement, die Weiterentwicklung und die kontinuierliche Arbeit der HANDLER Gruppe." Markus Handler, CEO und Eigentümer der HANDLER Gruppe

Bad Schönau/Wien (OTS) - HANDLER steht für eine vernetzte und klimapositive Zukunft des Bauens. Das Unternehmen treibt Themen wie Digitalisierung am Bau und Forschung zu nachhaltigen Bauweisen und Technologien voran. Durch die Beteiligung an und die Gründung von innovativen Start-ups in den Bereichen Elektromobilität und Baustellenlogistik nimmt die HANDLER Gruppe eine Vorreiterrolle für zukunftsorientiertes Handeln ein.

Während das Unternehmens seit 1862 auf einem guten Fundament steht, ermöglichen Offenheit und der Blick in die Zukunft der Unternehmensgruppe flexibel auf unerwartete Ereignisse zu reagieren.

Mit der Verleihung des „Best Managed Company“ Awards hat Deloitte Österreich sich gemeinsam mit der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und dem Wirtschaftsmagazin "trend." zum Ziel gesetzt, mittelständische Unternehmen als treibende Wirtschaftskraft vor den Vorhang zu holen. Das Programm ist bereits in über 50 Ländern etabliert und greift auf Benchmarks von weltweit über 2.000 Best Managed Companies zurück.

Die teilnehmenden Unternehmen wurden einer umfassenden Bewertung in vier Schwerpunktkategorien unterzogen. Darüber hinaus standen Themen wie ESG und Cyber Security im Mittelpunkt der Workshops mit Expert:innen von Deloitte. Eine unabhängige Fachjury zeichnete schlussendlich die Besten aus. HANDLER zählt zum wiederholten Mal zu den Gewinnern und durfte im Rahmen einer Gala am 21. September den Award als Austria‘s Best Managed Company entgegennehmen.

"Wir sind stolz darauf, erneut als Austria’s Best Managed Company ausgezeichnet zu werden. Der Award zeigt Wertschätzung für unser Engagement, die Weiterentwicklung und die kontinuierliche Arbeit der HANDLER Gruppe." - Markus Handler, CEO und Eigentümer der HANDLER Gruppe

HANDLER erneut Best Managed Company Alle aktuellen News auf der Website Jetzt lesen

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Handler

Leitung | Organisation & Kommunikation

T +43 (2646) 2278, office @ handler-group.com