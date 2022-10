HDI als Gewinner bei den AssCompact Awards 2022 im Bereich Kfz

HDI gewinnt mit Serviceleistungen rund um den Kfz-Tarif „PUNKT:GENAU“ den 3. Platz bei den AssCompactAwards 2022

Am 5. Oktober 2022 wurden die jährlichen AssCompact Awards am AssCompact Trendtag verliehen. Dabei wurden Versicherungsunternehmen ausgezeichnet, die aufgrund der Bewertungen unabhängiger Vermittler:innen Bestnoten erhielten. Einer der Preisträger war die HDI Versicherung AG in der Sparte Kfz-Versicherung. Günther Weiß, HDI Vorstandsvorsitzender zeigt sich erfreut: „Heuer durften wir im Zuge der AssCompact Trendtage eine Auszeichnung für unseren neuen Kfz-Tarif „PUNKT:GENAU“ entgegennehmen. Bei der Produktentwicklung haben wir darauf geachtet Merkmale, die in Richtung Nachhaltigkeit abzielen zu integrieren. Das Ergebnis dürfte nun auch den Markt überzeugt haben, sodass wir zu den Top-Anbietern dieser wichtigen Sparte zählen. Zudem setzen wir uns dafür ein, zu jedem Zeitpunkt der Geschäftsbeziehung guten Service und persönliche Betreuung zu bieten. Über die Anerkennung unserer Leistungen freuen wir uns sehr und möchten uns bei allen Vertriebspartner:innen, durch welche diese positive Bewertung erst ermöglicht wurde, bedanken. Besonders stolz sind wir auf den 1.Platz in der Kategorie Net-Promoter-Score(NPS). “

Beim HDI Kfz-Tarif 2022 liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit. So soll die Prämiengestaltung nachhaltige Kaufentscheidungen, wie etwa die kostenintensive Anschaffung von E-Fahrzeugen, fördern und gleichzeitig auch jene belohnen, die weiterhin auf Verbrennungsmotoren setzen, aber dabei auf einen geringeren CO2-Ausstoß achten – weniger CO2-Wert bedeutet weniger Prämie.

„Wir betrachten unsere Verantwortung ganzheitlich und sind sowohl für unsere Vertriebspartner:innen als auch für Kund:innen ein verlässlicher Versicherungspartner. Dabei legen wir höchsten Wert auf gute Erreichbarkeit, kompetente Unterstützung im Vertriebspartner-Service, effiziente Schadenabwicklung und die Ermöglichung weiterer Serviceleistungen. Dazu zählt insbesondere unser österreichweites HDI Werkstattnetz mit über 200 Partnerwerkstätten, das sowohl Kund:innen als auch Geschädigten im Schadensfall zahlreiche Vorteile bietet. Generell hat eine rasche Schadenabwicklung bei uns Priorität, deshalb arbeiten wir laufend an der Verbesserung unserer Prozesse und launchen in den nächsten Wochen unsere neue Online-Schadensmeldung, die zukünftig auch Schadentracking ermöglicht.“, berichtet Vorstand Ing. Thomas Lackner.

Das Bewertungsverfahren

Im Zuge der AssCompact Awards wurden Studien in den Bereichen Kfz-Versicherung, Betriebliche Altersvorsorge, Gewerbeversicherung, Rechtsschutzversicherung und Bester Service für Vermittler durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgte durch die AssCompact GmbH, für die Datenanalyse wurde die bbg Betriebsberatungs GmbH aus Bayreuth (Deutschland) beauftragt. Die Marktstudien basieren auf Befragungsergebnissen von unabhängigen Versicherungsmakler:innen, Finanzdienstleister:innen und Mehrfachagent:innen.

Ziel der Studien war es, einen Überblick über Angebote am Markt sowie Transparenz aus der Perspektive von unabhängigen Vermittler:innen zu schaffen. Die Bewertung der spartenspezifischen Studien wurde in vier Dimensionen geteilt: Unternehmensführung, Produktmanagement, Vertriebsunterstützung und Abwicklungsservice. Aus den Studienergebnissen wurden schließlich auch die Gewinner der AssCompact Awards 2022 ermittelt.

