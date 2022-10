Konto und Kredit per Tablet: Anadi Bank startet Anadi Connect-Kooperation mit Finanzdienstleister:innen

Wien (OTS) - Nach „MARIE“ (Bankdienstleistungen in Österreichs Trafiken) baut die Anadi Bank ihr Tablet-basiertes Banking über einen weiteren Vertriebskanal aus: Ab Oktober können Finanzdienstleister:innen aus ganz Österreich Bankprodukte einfach, schnell und direkt zu ihren Kund:innen bringen. Unter der Marke „Anadi Connect“ werden zum Start Girokonten und Konsumentenkredite via Tablet verfügbar sein.

Im vergangenen Jahr ließ die Anadi Bank mit dem innovativen Geschäftsmodell MARIE, das digitale Bankdienstleistungen in heimische Trafiken bringt, am Markt aufhorchen. Nun startet das Institut eine mobile Vertriebspartnerschaft im Tablet-basierten Banking: Über die österreichischen Finanzdienstleister:innen erreicht die Anadi Bank neue Zielgruppen und deckt den bestehenden Bedarf nach Konten und Krediten direkt vor Ort ab, wo sich Kund:innen über Finanzprodukte informieren.

Die Kooperation wird vom Fachverband Finanzdienstleister der WKÖ begleitet. Der Fachverband vertritt insgesamt rund 7.900 Finanzdienstleister:innen, wozu insbesondere die Gewerbliche Vermögensberatung, Bausparvermittlung oder Wertpapiervermittlung zählen. Die Anadi Bank erschließt dadurch einen mobilen Vertriebskanal mit großer Reichweite und vielversprechendem Kundenpotenzial: „ Die Anadi Bank steht für Innovation und digitale Geschäftsmodelle. Integraler Bestandteil unserer digitalen DNA ist auch das Tablet-basierte Banking, bei dem wir mit der Anadi Connect-Kooperation mit den österreichischen Finanzdienstleister:innen nach MARIE jetzt einen weiteren Meilenstein erreichen. Wir zeigen damit erneut, wie hervorragend dieses innovative Geschäftsmodell skalierbar ist – es hat Potenzial für den gesamten DACH-Raum. Wir sind sehr stolz auf unsere Anadi Connect-Kooperation mit unseren Partner:innen! “, erklärt Christian Kubitschek, CEO der Anadi Bank.

Einfacher Zugang zu Konto und Konsumkredit mittels Anadi Connect

Die Finanzdienstleister:innen werden nach einer Einschulung mit einem Tablet ausgestattet, über das ihre Kund:innen einfach und schnell ein Girokonto einrichten oder einen Konsumentenkredit abschließen können. Die Bankprodukte werden künftig unter der Marke „Anadi Connect“ angeboten und können in wenigen Minuten beantragt werden. „ Unser Tablet-basiertes Banking wird jetzt auch mobil. Wir bieten damit einen einfachen, schnellen Zugang zu Bankprodukten und rücken über die neue Vertriebspartnerschaft noch näher an Kund:innen heran “, erläutert Markus Herzl, neuer Head of Partnership Banking der Anadi Bank. Das Produktangebot wird in den kommenden Jahren schrittweise erweitert, neben Bank- auch um Versicherungsprodukte. Ab Oktober gehen die ersten Finanzdienstleister:innen mit ihrem Tablet online. Seit einigen Wochen läuft der Registrierungsprozess mit Finanzdienstleister:innen in ganz Österreich. Zusätzlich finden bereits entsprechende Schulungen statt. Im Oktober startet der Pilot, kurz darauf wird Anadi Connect flächendeckend mit Finanzdienstleister:innen in Österreich ausgerollt.

