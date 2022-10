labors.at eröffnet größte und modernste Laborstraße Österreichs

Schneller und effizienter – mit der neuen Laborstraße baut labors.at sein Angebotsspektrum aus und bleibt seinem Claim „Dem Menschen den richtigen Wert geben“ treu

Wien (OTS) - Mit der Eröffnung der modernsten und größten Laborstraße Österreichs verleiht die Gruppenpraxis labors.at den Begriffen Qualität und Exzellenz eine neue Bedeutung. labors.at gehört zu Österreichs führenden Laboren außerhalb des Krankenhausbereichs und bietet eine Vielzahl an Laboruntersuchungen aus Blut- und Harnproben, Abstrichen bis hin zu Genanalysen und mikrobiologischen Untersuchungen. Seit Anfang 2022 freut sich labors.at gemeinsam mit der Firma Roche die größte und modernste Laborstraße in Österreich in Betrieb genommen zu haben. Somit ist gleichzeitig eine schnellere, effizientere Verteilung der Proben zu den Analysegeräten gesichert, aber auch eine hohe Qualität der Analysen und dadurch auch der Befunde gewährleistet. „ Die letzten Jahre haben die labormedizinische Arbeit besonders in den Fokus der Gesellschaft gerückt und die Branche qualitativ, technisch und menschlich sehr beansprucht “, so MedR Dr. Bauer. „ Auch wir haben uns dabei immer gefordert, entwickelt und stetig verbessert – dabei trotzdem das Wichtigste - den Faktor Mensch - nie aus den Augen gelassen “.

Bis zu 5.600 Röhrchen pro Stunde

Die Laborstraße besteht aus einer der größten Cobas Connection Modules (CCM) Lösungen in Europa mit einer Kapazität an automatisierten Kühlschränken von bis zu 81.000 Röhrchen, vier automatisierten Probenverteilern und einer Sortierleistung von bis zu 5.600 Röhrchen pro Stunde. Bei der Installation der Laborstraße wurden auch einige Innovationen und Features erstmals installiert, wie zum Beispiel Remote Access: Ein_e Techniker_in kann sich direkt auf die Automationsmodule verbinden und so von der Ferne zugreifen. Außerdem wird die erste CCM Vertical Installation der Welt in dem labors.at Standort 1210 stattfinden.

„ Neben laufender Weiterbildungen unserer Mitarbeiter_innen und strukturellen und prozessrelevanten Verbesserungen und Neuerungen, freuen wir uns besonders, gemeinsam mit der Firma Roche die größte und modernste Laborstraße in Österreich in Betrieb zu nehmen und für unsere Patient_innen und Zuweiser_innen nutzen zu können “, so Univ.-Prof. Dr. Spitzauer von labors.at.

Flexibilität trotz Größe

Das österreichische Unternehmen beschäftigt in Summe über 500 Mitarbeiter_innen. Mit einem Fahrtendienst von mehr als 60 Fahrzeugen, welcher die Bundesländer Wien, Niederösterreich und das Burgenland abdeckt, übermitteln über 3.000 Ärzt_innen regelmäßig in ihren Ordinationen abgenommene Proben zur Analyse. Ebenso können Patient_innen einen der neun Standorte aufsuchen, um ihre Laboruntersuchungen durchführen zu lassen. Für die meisten Untersuchungen ist aufgrund der kurzen Wartezeit keine Anmeldung notwendig. Viele Befunde sind bereits am Tag der Untersuchung fertig und können entweder persönlich abgeholt, per Post zugestellt oder über das Internet datensicher abgerufen werden.

Über labors.at

Die Gruppenpraxis labors.at wurde 2011 gegründet und ist das größte medizinische Labor Österreichs außerhalb des Krankenhausbereichs. Die Gruppenpraxis labors.at entstand durch die Partnerschaft der Fachärzt_innen für Labormedizin MedR Dr.Johannes Bauer, Univ.-Prof. Dr. Georg Endler, Univ.-Doz. Dr. Markus Exner, Dr. Sonja Lener, Dr. Eva Mühl, Dr. Michael Mühl, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Speiser, Univ.-Prof. Dr. Susanne Spitzauer und Dr. Peter M. Winter. Die Zusammenarbeit mehrerer Fachärzt_innen für Labormedizin, von denen jedes Spezialgebiet der Labormedizin mit besonderem Fachwissen abdeckt wird, garantiert ein Höchstmaß an fachlicher Kompetenz. labors.at bietet das komplette Spektrum aller Laboranalysen aus sämtlichen Bereichen der medizinisch chemischen Labordiagnostik. Die Gruppenpraxis verfügt über 9 Standorte in Wien und über einen Fahrtdienst, welcher die Bundesländer Wien, Niederösterreich und das Burgenland abdeckt. Neben den Laborleistungen organisiert die labors.at Fortbildungsakademie diverse Fortbildungsveranstaltungen, um sich aktiv an der Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten und Angehörigen anderer Gesundheitsberufe zu beteiligen. In Summe beschäftigt Labors.at über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mehr dazu unter www.labors.at

