Aktienforum begrüßt Abschaffung gedruckter Pflichtveröffentlichungen

Aktienforum-Präsident Ottel: Bürokratieabbau und Kostenersparnis positives Signal

Wien (OTS) - „Die Abschaffung gedruckter Pflichtveröffentlichungen in der Wiener Zeitung wird zu einer einfacheren Abwicklung und spürbaren Kostenreduktion für die heimischen Unternehmen führen“, freut sich der Präsident des Aktienforums, Robert Ottel, in einer ersten Reaktion auf die von der Bundesregierung angekündigte Maßnahme. Ottel begrüßt darüber hinaus auch das Ansinnen der Politik, dass eine zukünftige Pflichtveröffentlichung auf einem elektronischen Portal für die Unternehmen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden soll. „Dies war eine langjährige Forderung des Aktienforums. Die Finanzierung eines bundeseigenen Mediums von Pflichtbeiträgen der Unternehmen abhängig zu machen war seit jeher nicht nachvollziehbar“, betont Ottel.

Pflichtveröffentlichungen in gedruckter Form in einer Zeitung mit geringer Auflage abzubilden, war nicht mehr zeitgemäß und sorgte schon seit geraumer Zeit für ein Kopfschütteln bei internationalen Investoren und Partnern. „Österreich hat hier nun endlich einen Schritt nach vorne gemacht und mit Nachbarländern wie Deutschland gleichgezogen“, so Ottel abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Aktienforum

Mag. Karl Fuchs

Geschäftsführer

+43 (0)1 71135-2345

k.fuchs @ aktienforum.org