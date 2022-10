Die Bundespräsidentenwahl im ORF: „Die Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl“ am 6. Oktober

Um 20.15 Uhr in ORF 2: Susanne Schnabl und Armin Wolf im Gespräch mit allen sieben Kandidaten, Wahlsonntag ab 15.00 Uhr live in ORF 2

Wien (OTS) - Vier Tage vor der Bundespräsidentenwahl kommt es zum Highlight des Wahlkampfs: In der Hauptabendsendung „Die Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl“ geben am Donnerstag, dem 6. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2 sieben von Susanne Schnabl und Armin Wolf geführte Gespräche mit den Kandidaten einen letzten Einblick. Simone Stribl unterzieht das Gehörte und Gesehene mit den Politikwissenschafterinnen Kathrin Stainer-Hämmerle und Katrin Praprotnik jeweils einer Analyse.

Am Wahlsonntag melden sich Tarek Leitner und Nadja Bernhard ab 15.00 Uhr für die insgesamt fünfstündige Live-Berichterstattung aus dem „ZIB“-Studio.

Donnerstag, 6. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 2

„Die Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl“

Die ORF-Berichterstattung zur Bundespräsidentenwahl 2022 erreicht ihren vorläufigen Höhepunkt. Die 120 Minuten dauernde Sondersendung „Wahl22 – Die Kandidaten“ widmet sich ausführlich allen Bewerbern, die am 9. Oktober zur Wahl des Bundespräsidenten antreten. Erstmals wird auch Amtsinhaber Alexander Van der Bellen mit seinen Herausforderern an einer Sendung teilnehmen. Herzstück sind die Interviews, die Susanne Schnabl und Armin Wolf der Reihe nach mit jedem der sieben Kandidaten führen werden. Wofür stehen sie? Welche Eignung bringen sie für das höchste Amt im Staat mit? Warum sollte man gerade sie wählen? Ergänzt wird dieses Bild durch Porträts der einzelnen Protagonisten, die auch den jeweiligen Wahlkampf zusammenfassen. Simone Stribl wird anschließend mit den Politologinnen Kathrin Stainer-Hämmerle und Katrin Praprotnik die Ausführungen der Kandidaten analysieren.

Weitere ORF-Sendungen bis zum Wahlsonntag

Eine 60-minütigen Sondersendung „ORF III Spezial“ (20.15 Uhr) beleuchtet am Freitag, dem 7. Oktober, die Details der Wahl. Es kommen Menschen zu Wort, die in Österreich wählen dürfen: Was erwarten sie sich vom Bundespräsidenten für die Zukunft? Wie soll die Rolle des Staatsoberhauptes wahrgenommen werden? Und werden sie ihre Stimme abgeben? Außerdem: Eine Analyse der Social-Media-Auftritte der Kandidaten. Ein Wahllexikon klärt die Fakten zur Bundespräsidentschaftswahl.

Darüber hinaus bespricht Lou Lorenz-Dittlbacher, inwieweit sich der Bundespräsident als Krisenmanager eignet bzw. nötig ist in den heutigen Zeiten und wirft einen Blick zurück auf die vergangenen Jahre zwischen Chatprotokollen, Kanzlerwechseln und Angelobungen. Dazu zu Gast im Studio: Wolfgang Geier.

Wahlsonntag, 9. Oktober, 15.00 Uhr, ORF 2

„Wahl 22: ZIB Spezial“

Tarek Leitner und Nadja Bernhard führen durch die rund fünfstündige Wahl-Sondersendung. Bis zur Hochrechnung um 17.00 Uhr steht dabei u. a. ein Bericht über die Stimmabgabe der Kandidaten auf dem Programm. Weiters Wahlkampfreportagen aus den Bundesländern, etwa aus Vorarlberg, wo die Wahllokale schon um 13.00 Uhr schließen und ein Rückblick auf die Amtszeit von Alexander van der Bellen. Wie hat sich Österreich verändert, wie die Welt? Damit setzt sich auch eine von Hans Bürger geleitete Diskussionsrunde mit Journalistinnen und Journalisten im Medienzentrum in Palais Niederösterreich auseinander.

Peter Filzmaier spricht über wahlentscheidende Motive, Meinungsforscher Christoph Hofinger über die Erstellung der diesmal besonders herausfordernden Hochrechnung;

Um 17.00 Uhr kommt es zur ersten Hochrechnung. Dazu gibt es Schaltungen in die Wahlzentralen der Kandidaten, eine Interviewrunde mit den Generalsekretären der Parteien nach der ersten Hochrechnung, weitere Analysen mit Filzmaier und Hofinger, Reaktionen der Kandidaten sowie aus der Bundes- und Landespolitik, internationale Reaktionen und ein erstes Interview mit dem möglichen Wahlsieger im Medienzentrum des Innenministeriums.

Nach dem Wahlsonntag:

„Der Report“ tauscht mit „Thema“ Platz und berichtet bereits am Montag, dem 10. Oktober, um 21.10 Uhr in ORF 2 über die Hintergründe des Wahlabends. Die „Runde der ChefredakteurInnen“ (20.15 Uhr) bespricht in ORF III ebenfalls am 10. Oktober mit einem Blick auf das Wahlergebnis die innenpolitischen Auswirkungen auf Österreich und die Stabilität der Regierung.

Der Wahlsonntag in den ORF-Radios

Ö1 berichtet am Wahlsonntag in verlängerten „Journalen“ um 17.00 und um 18.00 Uhr sowie einem „Sonderjournal“ um 19.00 Uhr und im „Nachtjournal“ um 22.00 Uhr. Im Studio bei Franz Renner analysiert Ö1-Innenpolitik-Experte Klaus Webhofer. Darüber hinaus informieren die Ö1-Nachrichten und die Ö1-Social-Media-Kanäle. Auch die Ö1-„Morgenjournale“ am Montag, den 10. Oktober, um 6.00, 7.00 und 8.00 Uhr stehen im Zeichen der Bundespräsidentenwahl.

Ö3 startet die ausführliche Berichterstattung zum Wahltag ab 16.00 Uhr mit einer verlängerten Nachrichtensendung. Hochrechnungen, die Analyse, Reaktionen und Statements der Kandidaten zur Bundespräsidenten-Wahl liefert Hitradio Ö3 nach Wahlschluss um 17.00, 18.00 und 19.00 Uhr in Wahljournalen. Durch die Sendungen führt Ö3-Nachrichtenredakteurin Barbara Pfeifer, Ö3-Innenpolitik-Expertin Birgit Pointner analysiert.

FM4 berichtet am Wahltag ab 17.00 Uhr jeweils zur vollen Stunde in deutschen und englischen Nachrichten.

Die ORF-Regionalradios informieren am Wahltag in Sonderjournalen um 17.00, 18.00 und 19.00 Uhr über das Ergebnis der Wahl. Rosanna Atzara meldet sich mit dem aktuellen Stand der Hochrechnung. Die ORF-Innenpolitik-Reporterinnen und -Reporter befragen die Kandidaten zu ihren Reaktionen zum persönlichen Wahlerfolg. Im Studio analysiert Innenpolitik-Expertin Julia Schmuck das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl. Die wichtigsten Infos gibt es auch auf Twitter unter @ORFBreakingNews direkt aus dem multimedialen ORF-Newsroom. Die Ergebnisse aller Gemeinden gibt es wie immer im ORF Teletext ab Seite 500.

ORF.at präsentiert das Rennen um die Hofburg

Die Zielgerade im Rennen um die Bundespräsidentschaftswahl steht im Fokus des Sonderkanals ORF.at/hofburg22. ORF.at porträtiert in eigenen Reportagen alle Kandidaten im Wahlkampf, ergänzt um eine multimediale Zusammenfassung der Radio- und TV-Auftritte der Bewerber einschließlich der Sondersendung „Wahl 22: Die Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl“ am 6. Oktober. „Being President“ hat bei der letzten Wahl 2016 gezeigt, wie viele Facetten das Amt des Bundespräsidenten hat. „Hofburg 22“ präsentiert erneut die vielfältigen Aufgaben des Staatsoberhauptes, blickt damit hinter die berühmte Tapetentür des Maria-Theresien-Zimmers und ermöglicht allen Kandidaten ihren Auftritt. Am Wahlsonntag informiert ORF.at mit einem Live-Ticker minutenaktuell über das Geschehen, ein dynamischer Datenteil liefert topaktuell alle Hochrechnungen und (Detail-)Ergebnisse. Ausführliche Berichte, Storys sowie Analysen, alle Bilder von der Wahl und nationale wie internationale Reaktionen vervollständigen das Angebot.

Das multimediale Paket – auf allen Plattformen

Im Rahmen eines umfassenden Packages stellen ORF-TVthek, ORF.at-Newsroom, ORF Sound und der Sonderkanal ORF.at/hofburg22 Live-Streams, Video- und Audio-on-Demand-Angebote inkl. Themenschwerpunkten sowie Podcasts der ORF-Fernseh- und -Radioberichterstattung rund um die Wahlkampfphase bereit und liefern am Wahltag/-abend die gesamte TV- und Radioberichterstattung live und on demand.

Alles zur Bundespräsidenten-Wahl auch im bewährten ORF TELETEXT

Der redaktionelle Schwerpunkt des ORF TELETEXT liefert laufend aktuelle Storys und Serviceinformationen und bringt die zentralen Statements der Kandidaten aus Radio und TV, einschließlich der Sendung „Wahl 22 – Die Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl“. Am Wahlabend informiert der ORF TELETEXT minutenaktuell über Hochrechnungen und Ergebnisse (ab Seite 500 alle Detailergebnisse im bewährten Wahlservice), bringt Analysen, Statements und Reaktionen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at