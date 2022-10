BIOGENA wird „Good Health Partner“ des ÖGV

Die österreichische 361° Health Company BIOGENA ist neuer „Good Health Partner“ des Österreichischen Golf-Verbands und hilft dem ÖGV Pro Team zu bestmöglicher Potenzialentfaltung.

Wien/Salzburg (OTS) - Die österreichische 361° Health Company BIOGENA mit Firmensitz in Salzburg entwickelt, produziert und vermarktet hochwertige Mikronährstoff-Präparate und ist inzwischen schon über jegliche Grenzen hinausgewachsen. Die Mission lautet “Good Health & Well-being für möglichst viele Menschen weltweit". Der Fokus liegt auf hochqualitativen Produkten, Dienstleistungen und Services, die möglichst vielen Menschen zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden sowie zu bestmöglicher Potenzialentfaltung verhelfen. Dank immer neuen Innovationen auf Produkt- und Serviceebene und wissenschaftlich fundierten Rezepturen nach dem Reinsubstanzenprinzip "Made in Austria". Der Erfolg von BIOGENA zeigt aber auch, dass die Gesundheit im Bewusstsein vieler Menschen immer mehr in den Vordergrund rückt.

„Good Health Partner“ des ÖGV

Auch der Österreichische Golf-Verband (ÖGV) setzt auf das ausgewiesene Know-how der 361° Health Company BIOGENA in Sachen Gesundheit, Wohlbefinden, Wissen und Diagnostik. Denn BIOGENA widmet sich dem Thema Gesundheit sehr umfassend und bietet als Markt- und Qualitätsführer eine breit aufgestellte Unterstützung.

Das österreichische Familienunternehmen ist somit die Bestbesetzung als neuer „Good Health Partner“ des ÖGV. Profitieren sollen von der neuen Partnerschaft vor allem österreichische Profis und Proetten, die gerade am Sprung vom Amateurbereich in den Profizirkus sind. Daher wird BIOGENA Supporting Partner des ÖGV Pro Teams und unterstützt die Golfer und Golferinnen in Sachen Gesundheit und Ernährung.

„ Wir sind stolz BIOGENA für die nächsten drei Jahre als neuen „Good Health Partner“ des ÖGV und als Supporting Partner des ÖGV Pro Teams gewonnen zu haben. Ganz besonders freut mich, dass zukünftig das ÖGV Pro Team von den diagnostischen Leistungen und Mikronährstoffbehandlungen von BIOGENA profitieren wird, um das volle Leistungspotential ausschöpfen zu können “, so ÖGV-Präsident Peter Enzinger.

Zum Leistungsspektrum zählen sowohl wissenschaftsbasierte Premium-Nährstoffpräparate zur gezielten Prävention und Therapiebegleitung, als auch mehrmalige Diagnostik pro Jahr mittels Vollblutanalyse durch die Experten von BIOGENA. Schließlich ist das kostbarste Equipment auf dem Weg zum Erfolg der Athleten und Athletinnen ein leistungsfähiger Bewegungsapparat sowie ein fittes Herz-Kreislauf-System.

Nachhaltige Partnerschaft

Zum Start der Kooperation erhalten zudem alle Empfänger des Monthly Newsletters des ÖGV einen Einkaufsgutschein in Höhe von 30.- Euro, der ganz einfach online oder in einem der BIOGENA-Stores eingelöst werden kann. Der Monthly Newsletter des ÖGV wird jeden zweiten Mittwoch im Monat an Mitglieder österreichischer Golfclubs versandt. Einen Link zur Anmeldung zum Newsletter finden Interessierte auf der Homepage golf.at. Zudem erhält die Website des ÖGV im Zuge der Kooperation einen Bereich, welcher aktuellen Content zur Gesundheit und Well-being bieten und von den Experten von BIOGENA befüllt wird.

„ Durch diese nachhaltige Partnerschaft gewinnt der ÖGV eine weitere Premium-Brand als Unterstützer für das wichtigste Gut im Leben eines jeden Menschen, nämlich des persönlichen Wohlbefindens. Mit BIOGENA steht uns ab sofort ein starker Partner und weltweiter Marktführer im Bereich der Mikronährstoffe zur Seite, der uns nicht nur bei der Entwicklung der zukünftigen Profigolfer tatkräftig unterstützen, sondern auch wissensschaftsbasierte Informationen zu den Themen Vitamine, Mineralstoffe & Co bereitstellen wird “, zeigt sich Niki Wiesberger, verantwortlich für das Marketing des ÖGV, erfreut.

Über Biogena

Die Biogena GmbH & Co KG ist ein österreichisches Familienunternehmen im Besitz von Gründer Dr. Albert Schmidbauer mit Sitz in Salzburg, Wien und Freilassing. Die 361° Health Company beschäftigt in der Gruppe über 400 Mitarbeiter, konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Premium-Mikronährstoffpräparaten und ist verlässlicher Wissenspartner im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden. Die Präparate werden in Manufakturstandard nach dem Reinsubstanzenprinzip – ganz ohne künstliche Farbstoffe, Geschmacksverstärker, Überzugs- und Trennmittel – in Österreich hergestellt und in über 50 Länder exportiert. Das Vollsortiment umfasst mehr als 260 Qualitätspräparate, die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und weitere Vitalstoffe in wissenschaftsbasierten Rezepturen enthalten. Erhältlich sind die hochwertigen Mikronährstoff-Präparate in radikaler Qualität weltweit bei über 13.000 Ärzten und Therapeuten, in den aktuell 20 BIOGENA-Stores und im BIOGENA-Webshop. Weitere Infos unter: https://www.biogena.com

Über das ÖGV Pro Team

Die ersten Jahre in der Selbstständigkeit sind bekanntlich die schwierigsten, dies trifft im Leistungssport besonders zu. Daher unterstützt der ÖGV mit dem 2021 gegründeten Pro Team junge, aufstrebende Talente auf dem Weg in den internationalen Profisport mit organisatorischen und finanziellen Maßnahmen. Unter anderem Erhalten die SpielerInnen umfangreiche Betreuung durch das ÖGV Betreuerteam, sowie wichtige Spielberechtigungen auf internationaler Ebene.

