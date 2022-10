SPÖ-Sidl: EU muss Energiepreise schnell in den Griff bekommen

"Keine Zeit für kleine Schritte" - SPÖ-EU-Abgeordneter fordert Entkopplung von Strom- und Gaspreis

St. Pölten (OTS) - "Wir brauchen schnell wirksame Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise und haben keine Zeit für kleine Schritte", betont SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl vor der heutigen Abstimmung über die Resolution zu den von der Kommission vorgeschlagenen Notfallmaßnahmen. In der Resolution begrüßt das EU-Parlament, dass gegen die hohen Energiepreise vorgegangen wird und fordert besonderes Augenmerk auf die Senkung der Strompreise und die Reduktion von Abhängigkeiten am Energiesektor. "Die aktuelle Krise zeigt klar, dass der Markt nicht mehr funktioniert. Da muss die EU jetzt eingreifen. Darüber sind sich die großen Fraktion einig", kommentiert Sidl die gemeinsame Resolution, bei der er aber noch Änderungsbedarf sieht.

"Was wir wirklich brauchen ist die Entkoppelung von Strom- und Gaspreis und wirksame Preisobergrenzen. Die Senkung der Energiepreise muss schon bei den Importen beginnen. Da könnte die EU durch die gemeinsame Beschaffung viel bewirken", so Sidl, der auf eine Mehrheit für den entsprechenden Änderungsantrag der sozialdemokratischen Fraktion hofft: "Wir müssen jetzt schnell und entschlossen handeln, um die Teuerung zu stoppen. Schließlich ist die Energieversorgung ein wesentlicher Teil unserer Daseinsvorsorge - und die dürfen wir nicht den Spekulanten überlassen. Gleichzeitig müssen wir durch Investitionen in erneuerbare Energiequellen und starke Energieversorger in öffentlicher Hand unsere Abhängigkeiten endlich reduzieren."

