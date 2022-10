Von Sicherheitstraining bis Dating-App für Menschen 55+

Zukunftsweisende Abschlussprojekte beim Lehrgang Aktiv im Alter

Ziel ist, dass alle Menschen, ihren Bedürfnissen entsprechend, an allen Bereichen der Gesellschaft teilhaben können. Darüber hinaus geht es auch um Mitwirkung und um die Mitgestaltung der Zukunft – der eigenen und der unserer Gesellschaft. Elisabeth Hechl, Abteilung Seniorenpolitische Grundsatzfragen und Freiwilligenangelegenheiten, Bundesministerium für Soziales

Einzigartige Weiterbildung für Menschen in der spät- oder nachberuflichen Phase



Dieses neue Weiterbildungsangebot vermittelt Personen, die mit Menschen ab der späten Erwerbsphase in unterschiedlichsten Kontexten tätig sind, praktische und theoretische Grundlagen für die Entwicklung und Gestaltung von bedarfsorientierten Projekten.

Gesellschaftliche Teilhabe und Projekte mit Gleichgesinnten



Elf partizipative Projekte wurden von den Teilnehmenden im Rahmen des Lehrganges "Aktiv im Alter Gemeinsam Gestalten 2022" entwickelt und am 30. September in St. Virgil Salzburg präsentiert. Die Themen sind so vielfältig wie das Leben: von Sicherheitstrainings für Senior:innen, einer Kennenlern-App, Kursleiter:innencasting ab 55 Jahren, Fremdenführung und Meditationsangebote, Besuchs-, Beratungs- und Diskussionsformate, Bedarfserhebungen zum Thema Mobilität im Alter oder digitale Kramerläden. Die Projektgestalter:innen bewiesen Kreativität, Kooperationsbereitschaft und alltagspraktisches Expert:innenwissen.

Die Salzburger Erwachsenenbildung wurde vom Bundesministerium für Soziales für die Entwicklung und Durchführung dieses Bildungsangebotes beauftragt. Für 2023 ist ein weiterer Lehrgang geplant.



Lehrgang Aktiv im Alter Mehr Information

