Theaterpreis NESTROY 2022

Wien (OTS) - Die diesjährige NESTROY-Gala, veranstaltet vom Wiener Bühnenverein, findet am Sonntag, 13. November 2022, ab 19:30 Uhr in den Art for Art Dekorationswerkstätten im Arsenal statt. 39 Nominierte und zwei Preisträgerinnen in 13 Kategorien stehen im Mittelpunkt der Verleihung, der Preis für das Lebenswerk geht an Elisabeth Orth, den Autor:innenpreis erhält Lisa Wentz. Durch den Abend führen Nadja Bernhard und Peter Fässlacher. ORF III überträgt die Preisverleihung live-zeitversetzt ab 21:45 Uhr.

39 Nominierte und zwei bereits fixierte Preisträgerinnen in 13 Kategorien stehen am 13. November 2022, ab 19:30 Uhr im Mittelpunkt der glanzvollen NESTROY-Gala – dieses Jahr erstmals in den Art for Art Dekorationswerkstätten.

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer

„Theater sind für eine demokratische Gesellschaft wie für den Menschen die Luft zum Atmen. Sie sind Orte der Unterhaltung und Schönheit, der Auseinandersetzung und des Widerspruchs, vor allem aber des kollektiven Erlebens. Doch sie wären nichts ohne die Menschen, die sie allabendlich zum Leuchten bringen. Herausragende künstlerische Leistungen verdienen es, verstärkt sichtbar und bekannt gemacht zu werden. Genau das tut der NESTROY-Preis. Herzliche Gratulation allen Preisträger:innen, die 2022 mit dem Preis geehrt wurden. Die Wertschätzung der Bühnenkunst zeichnet Österreich im besonderen Maße aus. Umso schöner, dass die mit diesem wichtigen Theaterpreis Geehrten wieder mit und vom Publikum gefeiert werden können.“

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler

„Die Liste der Nominierungen für den NESTROY 2022 gibt Anlass zur Freude! So viele großartige Inszenierungen, so beeindruckende künstlerische Leistungen hatte die Saison 2021/22 zu bieten. Dies gilt es zu feiern – gerade in Zeiten, in denen wir als Gesellschaft vor der Herausforderung stehen, multiple Krisen gemeinsam bewältigen zu müssen. Denn Kunst hat das Potenzial, Brücken zu schlagen und Menschen zusammenzubringen. Im besten Fall regt gutes Theater kritisches Denken und auch das Überdenken der eigenen Position an, es fördert Empathie und Toleranz. Der NESTROY-Preis trägt dazu bei, dass die herausragenden Leistungen in diesem Bereich gewürdigt werden und im Gespräch bleiben. Es freut mich, dass die Jury mit ihrer Auswahl Qualität und Wagnis belohnt und gratuliere allen Nominierten.“

ORF-Moderatorin Nadja Bernhard und ORF-III-Moderator Peter Fässlacher präsentieren die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger. Für das Buch konnte erneut Kabarettist, Autor und Moderator Gerald Fleischhacker gewonnen werden, Regie führt André Turnheim. Musikalisch wird der Abend von Musikerinnen und Musikern des Orchesters der Vereinigten Bühnen Wien unter der Leitung von Herbert Pichler begleitet.

Franz Patay, Präsident des Wiener Bühnenvereins

„Nach zwei herausfordernden Saisonen können die NESTROY-Preise nun endlich wieder vor Publikum vergeben werden. Diesmal in den Dekorationswerkstätten von Art for Art, wo viele Bühnenbilder und Dekorationsteile der bisher nominierten und ausgezeichneten Produktionen gefertigt wurden. In diesem von Kreativität und Handwerk geprägtem Ambiente werden heuer wieder ebenso kreative und von handwerklicher Qualität überzeugende Leistungen auf österreichischen und deutschsprachigen Bühnen ausgezeichnet und mit dem impulsiven Applaus und Jubel belohnt, die dem Live-Erlebnis des Theaters innewohnen. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die diese Gala möglich machen, sowie der Jury, die viel Interessantes und Bemerkenswertes in der Saison 2021/22 aufgespürt hat. Ich wünsche allen Nominierten toi toi toi und einen schönen Abend bei der diesjährigen NESTROY-Gala!“

Zwei NESTROY-Preisträgerinnen stehen bekanntlich bereits fest

Der Preis für das Lebenswerk geht in diesem Jahr an Burgtheater-Doyenne Elisabeth Orth, den NESTROY-Autor:innenpreis für das „Beste Stück“ erhält die junge Autorin Lisa Wentz für die Uraufführung von „Adern“ am Akademietheater.

Auf der Suche nach den Besten

Über die Preisträgerinnen und Preisträger entscheidet die Jury bestehend aus sieben Kritikerinnen und Kritikern: Margarete Affenzeller, Karin Cerny, Wolfgang Huber-Lang, Wolfgang Kralicek, Petra Paterno, Martin Thomas Pesl und Susanna Schwarzer unter dem Vorsitz von Ulli Stepan.

Ulli Stepan, Juryvorsitzende 2021/22

„Zahlen lügen nicht. Unsere Theaterlandschaft ist sowohl eine vielschichtige als auch eine vielseitige und so gehen 38 Nominierungen an nicht weniger als an 17 unterschiedliche Theaterinstitutionen in Österreich.

Nach knapp eintausend Vorstellungsbesuchen, die die Jury in der letzten Spielzeit absolvierte, war die Diskussion härter denn je, um in einer fünfstündigen Endsitzung zu den nun stolz präsentierten Resultaten zu kommen. Wir überraschen, wir bestätigen, wir ermutigen, wir unterstützen, wir blicken mit unseren Entscheidungen in die Zukunft.

Und ganz ohne Quote gehen die bereits feststehenden NESTROYs an die wunderbare Doyenne des Burgtheaters, an Elisabeth Orth und an die aufstrebende Jungautorin Lisa Wentz.“

Die Ausrichtung der Gala erfolgt durch den Wiener Bühnenverein in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Informationssender ORF III, der die Verleihung, wie auch in den Vorjahren, live-zeitversetzt ab 21:45 Uhr übertragen wird. ORF 2 berichtet im „kulturMontag“ am 14. November ab 22:30 Uhr über die Gala.

NESTROY-ORF-III-Publikumspreis

Für den NESTROY-ORF-III-Publikumspreis stehen heuer wieder jeweils fünf Schauspielerinnen und Schauspieler zur Wahl: Gerti Drassl, Julia Edtmeier, Florentina Holzinger, Dörte Lyssewski, Birgit Minichmayr, Andreas Beck, Herbert Föttinger, Stefan Jürgens, Raphael von Bargen und Sebastian Wendelin.

Die Abstimmung für den ORF-III-Publikumspreis startet am Montag, dem 31. Oktober, unter http://tv.orf.at/orfdrei und endet am Samstag, dem 11. November, um 23:59 Uhr. „Kultur Heute“ stellt täglich ab Montag, dem 31. Oktober, um 19:45 Uhr die Nominierten mit Kurzporträts vor.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber

„Die Jahre der Corona Pandemie haben die heimische Kunst- und Kulturszene an ihre Grenzen gebracht. Dem ORF – und insbesondere ORF III – war und ist es ein besonderes Anliegen, gerade in dieser schwierigen Zeit die Kunst- und Kulturschaffenden und die österreichischen Kulturbühnen bestmöglich zu unterstützen. Dies tun wir einerseits durch eine extensive Berichterstattung vor allem im werktäglichen Kulturmagazin ‚Kultur Heute‘, sowie durch die Ausstrahlung von Produktionen der österreichischen Theaterszene, unter anderem in Form der Initiative ‚Wir spielen für Österreich – Die Theateredition‘. Möglich ist das nur durch das herausragende Engagement unserer Partnerinnen und Partner von den heimischen Bühnen. Die Branche im Rahmen der diesjährigen NESTROY-Gala nun endlich wieder vor Publikum hochleben zu lassen und ihre Leistungen zu würdigen, ist deshalb besonders wichtig. In diesem Sinne möchte ich allen Nominierten herzlich gratulieren und wünsche toi, toi, toi.“

Die Liste aller Nominierten entnehmen Sie bitte einer weiteren Aussendung.

Foto-Download: Nadja Bernhard und Peter Fässlacher führen durch die diesjährige NESTROY-Gala. https://nextcloud.vbw.at/index.php/s/EbqzGfsK24RjBeS

Fotocredit: ORF/Hans Leitner

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Siegert-Berg, Wiener Bühnenverein

Tel.: 01/588 30-1531, 0664 85 60 363

presse @ nestroypreis.at, www.nestroypreis.at