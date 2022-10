ÖCV gratuliert Dr. Anton Zeilinger zum Physiknobelpreis

Der ÖCVer Dr. Anton Zeilinger erhält den Physiknobelpreis 2022 für seine Forschung im Gebiet der Quantenphysik

Wien (OTS) - Das Urmitglied der ÖCV-Verbindung Marco-Danubia Univ.-Prof. Dr. Anton Zeilinger, erhält, wie die "Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften" am heutigen 04. Oktober 2022 mitteilte, gemeinsam mit dem Franzosen Alain Aspect und dem US-Amerikaner John F. Clauser, den Nobelpreis in Physik 2022 für ihre Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Quantenphysik.



Der am 20. Mai 1945 in Ried im Innkreis geborene Anton Zeilinger, zog es schon in frühen Jahren, durch die Professur seines Vaters an der Universität für Bodenkultur, nach Wien. Er zeigte schon früh klares Interesse an der Frage “Wie was funktioniert?". Um dieser Frage nachzugehen, begann er sein Studium der Physik und Mathematik. Im Jahre 1966 trat er der ÖCV-Verbindung Marco-Danubia Wien bei, später erhielt er auch das Ehrenband der Austria-Innsbruck. Seine Studien schloss er mit seiner Promotion 1971 ab, damit begann aber erst seine außerordentliche, wissenschaftliche Reise, denn schließlich habilitierte er sich 1979 an der Technischen Universität in Wien und absolvierte danach akademische Forschungsaufenthalte in den USA, in Frankreich, in Australien und in Deutschland. 1997 erhielt er die Auszeichnung „Wissenschaftler des Jahres“ und weitere Auszeichnungen im folgenden Jahrzehnt. 2007 wurde ihm die neu gestiftete Isaac-Newton-Medaille des britischen IOP („Institute of Physik“) zuerkannt. Schließlich erreichte er 2014 den nächsten Meilenstein mit der Aufnahme in die „National Academy of Sciences (NAS), wobei er erst der sechste Österreicher war, dem diese Ehre zuteil wurde. Von 2013 bis 2022 war Zeilinger Präsident der österreichischen Akademie der Wissenschaften.



Die Übergabe des Nobelpreises erfolgt, wie es die Tradition verlangt, am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels, in Stockholm. Die Bedeutung der Forschungsarbeit der diesjährigen Preisträger lässt sich deutlich aus der Begründung des Nobel-Gremiums herauslesen: "... die Preisträger haben bahnbrechende Experimente mit verschränkten Quantenzuständen durchgeführt, bei denen sich zwei Teilchen wie eine Einheit verhalten, auch wenn sie getrennt sind." Weiters heißt es in der Begründung die Ergebnisse hätten den Weg geebnet für auf Quanteninformation basierende Technologien.

Der Vorortspräsident des ÖCV, Lukas Veitschegger, äußert sich in einer ersten Reaktion begeistert: " Die ÖCV-Verbandsführung gratuliert seinem Cartellbruder Toni zu dieser Auszeichnung, die als einmaliger Höhepunkt seiner akademischen und wissenschaftlichen Karriere angesehen werden kann. Univ. Prof. Dr. Zeilinger ist uns schon bisher ein Vorbild gewesen, seine außerordentlichen Leistungen als Forscher, Wissenschaftler und auch Lehrer sind vielen Mitglieder ein Anreiz seinem Beispiel zu folgen. "

