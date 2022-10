Projekt Seitenwechsel startet dritten Durchgang

Initiative der MEGA Bildungsstiftung ermöglicht österreichweit Lehrkräften, ein Jahr lang Arbeitserfahrung in der Wirtschaft zu sammeln

Das erste Spin-off der MEGA Bildungsstiftung, Seitenwechsel, sucht ab sofort engagierte und mutige Lehrkräfte in Österreich, die für ein Jahr auf die „andere Seite“ wechseln und eine Stelle in einem Unternehmen annehmen. Schüler:innen profitieren vom erworbenen Wirtschafts-Know-how der Lehrkräfte und bekommen Impulse für die Berufsorientierung. Auf seitenwechsel.at können sich Lehrkräfte bis 31. Jänner 2023 bewerben. Im September 2023 begrüßen Unternehmen den dritten Jahrgang der „Seitenwechsler:innen“.

Studien attestieren: Österreichische Schüler:innen verfügen über zu wenig Wirtschaftswissen und kritisieren auch selbst, dass sie sich vom Bildungssystem nicht ausreichend auf das Leben nach der Schule vorbereitet fühlen. Viele Lehrkräfte wünschen sich zudem Möglichkeiten, ihre Perspektive außerhalb der Schule zu erweitern, um frische Ansätze in den Unterricht und die Schule zu bringen. Das Projekt Seitenwechsel hat das Ziel, Wissenstransfer in beide Richtungen zu ermöglichen. „Wir wollen durch das Projekt mehr Durchlässigkeit zwischen Schule und Wirtschaft erreichen und Schüler:innen noch mehr Praxisskills für das Leben nach dem Schulabschluss mitgeben“, so Andreas Ambros-Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung.

Brücken zwischen Schule und Wirtschaft bauen

Seitenwechsel richtet sich an Lehrkräfte, die an einer Schule der Sekundarstufen 1 oder 2 in Österreich unterrichten. Die teilnehmenden Unternehmen besprechen Einsatzmöglichkeiten mit dem Team von Seitenwechsel. Nach erfolgreicher Bewerbung auf seitenwechsel.at können Lehrkräfte dann für ein Jahr vom Klassenraum in ein Unternehmen wechseln, um neue Impulse aus der Wirtschaft und dem Berufsleben für ihre Schule zu gewinnen. Das zweite Projektjahr dient zum Transfer der Erfahrungen an die jeweilige Schule. Dabei können auch Manager:innen tageweise die Schulleitung begleiten.

Luisa Trauttmansdorff, Erwin Greiner und Clara Berding setzen das Programm Seitenwechsel federführend um. Auch Mariella Schurz, Geschäftsführerin der B&C Industrieholding, hält die Initiative „für eine großartige Idee, um Lehrenden die Möglichkeit zu geben, aus anderem Blickwinkel auf das leider oft sehr abstrakte Thema Wirtschaft zu blicken. Ein stärkerer wechselseitiger Austausch bietet für alle Beteiligten einen Mehrwert durch besseres Verständnis für den anderen.“

Matthias Strolz, Mitglied des MEGA-Beirats, ergänzt: „Die Verbindung von Schule mit Lebenswelten aller Art – Berufswelten und der Praxis des Wirtschaftslebens – erfolgt vor allem über die Lehrerinnen und Lehrer. Seitenwechsel öffnet hier neue Türen – in beide Richtungen."

Nähere Informationen unter www.seitenwechsel.at

