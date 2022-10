AVISO: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner empfängt zypriotischen Amtskollegen

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 5. Oktober 2022, besucht Verteidigungsminister von Zypern, Charalambos Petrides, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zu einem Arbeitsgespräch in der Roßauer Kaserne. Inhalte des Gesprächs sind neben den steigenden Migrationszahlen an der EU-Außengrenze auch die bilateralen Kooperationen zwischen Österreich und Zypern und die Weiterentwicklung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik insbesondere im Hinblick darauf, dass künftig sowohl Österreich als auch Zypern zu jenen vier Ländern zählen, die nicht der NATO angehören.

Anlässlich dieses Staatsbesuches findet nach der offiziellen Begrüßung und Empfang mit militärischen Ehren ein Doorstep der beiden Minister im Lichthof des Amtsgebäudes Roßau statt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zum Doorstep eingeladen. Es bestehen Foto- und Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung bis 05.10.2022, 08.00 Uhr unter +43 664 622 1005 oder unter presse@bmlv.gv.at wird ersucht.

Ablauf:

Ab 08.30 Uhr Einlass ins Bundesministerium für Landesverteidigung

09.00 Uhr Beginn Empfang mit militärischen Ehren und im Anschluss Doorstep der Minister

09.30 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort:

Bundesministerium für Landesverteidigung,

Roßauer Lände 1,

1090 Wien



