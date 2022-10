Universität Wien gratuliert Nobelpreisträger Anton Zeilinger

Anton Zeilinger von der Universität Wien wurde am Dienstag mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet

Wien (OTS) - „Wir gratulieren Anton Zeilinger zu diesem großartigen Erfolg aufs Herzlichste. Diese höchste wissenschaftliche Auszeichnung ist der beste Beweis, dass wir Spitzenforschung auf internationalem Niveau betreiben. Das zeigen auch 25 Preise und Exzellenzprogramme im Fach Physik in den vergangenen Jahren“, freut sich Rektor Sebastian Schütze in einer ersten Reaktion auf die heutige Nobelpreisbekanntgabe.

Anton Zeilinger wurde heute, Dienstag, für seine bahnbrechenden Experimente mit verschränkten Quantenzuständen mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet. Anton Zeilingers Experimente zur Quanten-Verschränkung ermöglichten neue Einblicke in die Grundlagen der Quantenphysik und ebnen den Weg für neue Technologie auf der Grundlage von Quanteninformationen.

„Die Fakultät für Physik freut sich riesig über diese hochverdiente Auszeichnung für Anton Zeilinger, der seit 1999 bei uns die Forschung und Nachwuchsförderung maßgeblich geprägt hat – als Spitzenforscher, wissenschaftlicher Mentor und auch als Dekan unserer Fakultät. Dass in Österreich insgesamt eine blühende Landschaft für die Quantenforschung besteht, ist auch ein großes Verdienst von Anton Zeilinger. Mit seiner wissenschaftlichen Neugierde und Energie ist er eine Inspiration für alle Fakultätsmitglieder“, gratuliert Robin Golser, Dekan der Fakultät für Physik an der Universität Wien.



1999 wurde Anton Zeilinger Professor für Experimentalphysik an der Universität Wien und ist seit 2013 emeritierte Professor an der Universität Wien.





