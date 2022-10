Dominik Wlazny: „Geht's wählen!“

Der jüngste Kandidat ruft dazu auf, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Wien (OTS) - Damit appelliert Wlazny vor allem an die prognostizierten 35 % Nichtwähler:innen sowie an Jung- und Erstwähler:innen, am 9. Oktober ihre Stimme für die Zukunft Österreichs abzugeben. Die Menschen sollen unbedingt wählen gehen. Wer Veränderung statt Stillstand will, wählt den jüngsten Kandidaten, Dr. Dominik Wlazny. „Ich will in die Stichwahl. Ich bin unabhängig, ich bin unverbraucht, ich will mit euch die Zukunft Österreichs gestalten. Bin ich erster, bin ich euer Präsident.“, so Wlazny.

#WlaznyindieStichwahl

Rückfragen & Kontakt:

Tel. +43 677 643 792 27 (Sabine, Alexandra)

Mail presse @ bierpartei.eu

www.bierpartei.eu