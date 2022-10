LH Mikl-Leitner gratuliert Anton Zeilinger zum Physik-Nobelpreis

„Einer der Ideengeber und Initiatoren für unser Exzellenz-Institut IST Austria“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Anton Zeilinger ist ein herausragender österreichischer Wissenschaftler und einer der brilliantesten Köpfe unserer Zeit. Herzliche Gratulation zu dieser ganz besonderen Auszeichnung!“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zur heute bekannt gegebenen Entscheidung, dass Anton Zeilinger den Nobelpreis für Physik erhalten wird.

Auch zu Niederösterreich habe der neue Nobelpreisträger eine ganz besondere Beziehung, so Mikl-Leitner: „Anton Zeilinger war einer der entscheidenden Ideengeber und Initiatoren für unser Exzellenz-Institut IST Austria. Er kann zurecht als einer der Gründerväter dieser weltweit anerkannten Einrichtung bezeichnet werden. Unser Bundesland verdankt ihm sehr viele wichtige Impulse und Anregungen auf dem Weg zum Wissenschafts- und Forschungsland.“ Zeilinger war von Oktober 2006 bis September 2015 stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums des IST Austria in Klosterneuburg (Board of Trustee) und legte diese Funktion erst mit der Übernahme des Amtes des Präsidenten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zurück.

