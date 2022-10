Erfolg für den Tierschutz: Import von Hundewelpen künftig nur mit Tollwutschutz

Tierschutz-Minister Rauch kommt Forderung der Tierschutzombudsstelle Wien nach / Wichtiger Schritt gegen Welpenhandel

Wien (OTS/RK) - Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den illegalen und unseriösen Welpenhandel ist jetzt auf Initiative der Tierschutzombudsstelle Wien und anderen Tierschützer*innen vom für Tierschutz zuständigen Gesundheitsministerium veranlasst worden: Künftig dürfen Hundewelpen aus dem EU-Ausland erst mit aufrechtem Tollwutschutz nach Österreich verbracht werden. Das bedeutet, dass die Tiere mindestens 16 Wochen alt sein müssen. Bislang hatte eine in Österreich aufrechte Ausnahmeregelung den Handel mit jungen, ungeimpften Hunden unterstützt.

Die heute vom für Tierschutz zuständigen Bundesminister Johannes Rauch angekündigte Änderung der Einreisebestimmungen für Hundewelpen nach Österreich ist aus Tierschutzsicht ein wichtiger Schritt gegen den florierenden Handel mit Tierbabies aus dem Ausland. „Wir sind sehr froh darüber, dass die Politik den dringenden Handlungsbedarf erkannt hat und unserer Forderung nachkommt, die in Österreich geltende längst nicht mehr zeitgemäße Ausnahmeregelung bezüglich der Einfuhr von nicht gegen Tollwut geimpften Hunden zu kippen“, sagt Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien.

Dürfen die Welpen künftig erst ab einem Alter von 16 Wochen mit wirksamen Tollwutschutz nach Österreich verbracht werden, sind sie für den klassischen Welpenhandel wesentlich weniger „attraktiv“. „Unsere Hoffnung ist, dass dieses schmutzige Geschäft auf Kosten der Tiere und Menschen damit abnimmt“, so Persy. „Dafür ist es enorm wichtig, dass die neue Regelung auch entsprechend kontrolliert und Vergehen gestraft werden. Die Welpenhändler*innen sollen wissen: Österreich duldet ihre unseriösen Machenschaften nicht mehr!“

„Corona-Welpen“ am Fließband nach Österreich importiert

Während der Corona-Pandemie war die Nachfrage nach vierbeinigen Begleiter*innen so hoch, dass professionelle Tierhändler*innen „am Fließband“ Welpen produziert bzw. in den östlichen Nachbarländern eingekauft und nach Österreich verbracht haben. Eine Auswertung der Tierschutzombudsstelle Wien hat ergeben, dass die Suchanfragen zum Thema „Welpen kaufen“ während Corona um 120 Prozent gestiegen sind. Alleine in Wien wurden rund 70 Prozent mehr Sachkundenachweise für neue Hundehalter*innen ausgestellt. Zudem sind zahlreiche Meldungen von verzweifelten Halter*innen in der TOW eingegangen, die mit kranken oder anderweitig auffälligen Tieren überfordert waren.

Bislang war es in Österreich möglich, Hunde- und Katzenwelpen ohne Tollwutimpfung bereits ab einem Alter von 8 Wochen ins Land zu verbringen. Dafür musste der*die Verkäufer*in lediglich bescheinigen, dass das Tier seit seiner Geburt an dem Ort gehalten wurde, an dem es geboren ist, ohne mit wildlebenden Tieren in Kontakt gekommen zu sein. Dank dieser Ausnahmeregelung hatten unseriöse Welpenhändler*innen bislang leichtes Spiel, ihre oftmals kranken und aus zweifelhaften Quellen stammenden Tiere zum Verkauf nach Österreich zu bringen. (Schluss)

