Verein der Steirer lädt in Kooperation mit der Steiermärkischen Sparkasse zur Weinverkostung ins Palmenhaus

Wien (OTS) - Am 12. Oktober 2022 findet im Palmenhaus im Wiener Burggarten eine exklusive Weinverkostung mit Weinen von dreizehn steirischen Winzerinnen und Winzer statt. Dabei wird die Winzerin oder der Winzer des Abends gewählt. Der Gewinner wird beim Steirerball 2023 seinen Wein ausschenken.



Seit mehr als 20 Jahren werden jedes Jahr die besten steirischen Winzerinnen und Winzer im Rahmen des Wettbewerbs „Jungwinzer:in der Steiermärkischen Sparkasse“ ausgezeichnet. Am 12. Oktober 2022 kommen sieben dieser steirischen Nachwuchstalente auf Einladung des Vereins der Steirer nach Wien, um ihre Weine dem interessierten Publikum vorzustellen.



Winzerinnen und Winzer vor den Vorhang



Die Winzerinnen und Winzer, die Welschriesling, Weißburgunder, Muskateller, Schilcher, Sauvignon Blanc und Rotwein am 12. Oktober 2022 nach Wien bringen sind: Florian und Matthias Lieleg vom Weingut Adam-Lieleg, Andreas Fauster vom Weinhof Fauster, Tobias Jauk vom Weingut Jauk, Mario Weber vom Weingut Kodolitsch, Daniel Loder-Taucher vom Weingut Loder-Taucher, Nina Pichler vom Weinhof Pichler sowie Matthias Weber vom Weingut Weber.



Außerdem präsentieren auch die folgenden Weingüter ihre Rebsäfte im Wiener Palmenhaus: Weingut Birnstingl, Weingut Kugel, Weingut Germuth Stammhaus, Weingut Ilgi, Weingut Garber und Weingut Robitsch.

„Bei der Weinverkostung geben wir Genussliebhabern und Freunden der Steiermark die Möglichkeit, die prämierten Spitzenweine der Winzerinnen und Winzer sowie die edlen Weine der anderen Weingüter zu genießen und steirisches Lebensgefühl im Herzen Wiens zu erleben“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Organisator des Steirerballs. Dabei wird mittels Publikums-Voting der Winzer oder die Winzerin des Abends gewählt. Wer mit den meisten Stimmen gewinnt, wird beim Steirerball 2023 seinen Wein ausschenken.



Verkostung und Buffet



Der Kostenbeitrag für die Verkostung aller dargebotenen Weine und das steirische Buschenschank-Buffet von 18:00 bis 21:30 Uhr beläuft sich pro Vereinsmitglied plus einer Begleitperson auf jeweils 15 Euro. Für Personen, die noch nicht Mitglied des Vereins der Steirer in Wien sind, gilt der Preis von 30 Euro. Kartenbestellungen unter jungwinzer.stiw @ gmail.com bis spätestens 7. Oktober 2022. An der Abendkassa ist eine Karte um 30 Euro erhältlich.



Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at

Über den Verein der Steirer in Wien:



Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.

Datum: 12.10.2022, 18:00 - 21:30 Uhr

Ort: Palmenhaus Burggarten

Burggarten 1, 1010 Wien, Österreich

