Bezirksmuseum 13: Vortrag „Wurzeln der Badnerbahn“

Wien (OTS/RK) - Otto Brandtner ist ein Spezialist für öffentliche Verkehrsmittel aller Art. Am Donnerstag, 6. Oktober, hält der Experte ab 18.00 Uhr einen Vortrag im Saal des Bezirksmuseums Hietzing (13., Am Platz 2). Das rund 1,5 Stunden lange Referat hat den Titel „Die Wurzeln der Badnerbahn“. Brandtner erinnert an die Gründung der „AG der Wiener Lokalbahnen (WLB)“ und an die Anfänge im Bahnbetrieb. Der Kenner redet über die „Straßenbahn in Baden“ und über die „Dampftramway von Wien-Gaudenzdorf nach Wiener Neudorf“. Organisiert wird der Abend durch die Vereinigung „Gesellschaft der Freunde des Technischen Museums Wien“. Die Zuhörer*innen sollen die geltenden Corona-Bestimmungen beachten und „Eintrittsspenden“ geben (Fix-Betrag pro Person: 5 Euro). Fragen zu der Veranstaltung beantwortet das ehrenamtlich tätige Bezirkshistoriker*innen-Team (Leitung: Ewald Königstein) unter der Rufnummer 877 76 88 (Mittwoch: Nachmittag) und via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Lokalbahn Wien-Baden (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Lokalbahn_Wien-Baden

Freunde des Technischen Museums Wien: www.technischesmuseum.at

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

