Familienfreundliche Innovation im Online-Einkauf gegen Stress und Teuerung

gurkerl.at unterstützt Familien mit Vorteilsprogramm

Familien liegen uns bei gurkerl.at besonders am Herzen. Gerade in den aktuellen turbulenten Zeiten haben wir es uns zur Mission gemacht, Eltern und Kindern den Wocheneinkauf so günstig und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Durch die hohe Zahl von Eltern innerhalb unserer Belegschaft können wir uns gut in die Lage unserer Kund*innen mit Kindern hineinversetzen und entsprechende Unterstützungsmaßnahmen planen. Der Gürkchen Club ist einer unserer innovativen Schritte, mithilfe derer gurkerl.at neue Maßstäbe für den mühelosen Familieneinkauf von zu Hause oder unterwegs aus setzt. Damit sollen zeit- und energieintensive Supermarktbesuche bald der Vergangenheit angehören Maurice Beurskens, Geschäftsführer von gurkerl.at

Wien (OTS) - Familien mit Kindern sind von der aktuellen Teuerungswelle besonders betroffen – das bestätigen auch aktuelle Studien. gurkerl.at greift Familien mit kleinen Kindern und werdenden Eltern kräftig unter die Arme und bietet mit dem Gürkchen Club ein etabliertes Programm, dessen Mitglieder zahlreiche Vorteile genießen.

Eine von der Arbeiterkammer in Auftrag gegebene Studie des IFES-Instituts ergab im Sommer 2022, dass über 90 % der Familien die Auswirkungen der Teuerung spüren, fast zwei Drittel davon sogar sehr deutlich. Die Rohlik-Gruppe, der Mutterkonzern von gurkerl.at, führte in Deutschland Anfang September 2022 unter 502 Müttern eine Online-Studie zu den Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen der Lebenserhaltungskosten auf ihre Einkaufsgewohnheiten durch. Über 90 % der Mütter gaben dabei an, sich wegen der steigenden Lebensmittelpreise Sorgen zu machen, knapp 80 % haben außerdem vor, künftig beim Lebensmitteleinkauf zu sparen. Frische Lebensmittel empfinden außerdem knapp 87 % der Befragten als zu teuer.

Stabile Preise und Frische im Vordergrund - Preisdeckelung bei 24 Produkten

Diesen und weiteren Sorgen wirkt gurkerl.at entgegen und unterstützt Familien: Insgesamt 24 Grundprodukte des täglichen Bedarfs unterliegen mittlerweile einer Preisdeckelung – der Preis dafür bleibt damit monatelang gleich. Frisches Obst und Gemüse aus der Region wird bei gurkerl.at überdies zu Supermarktpreisen angeboten – davon profitieren sowohl Zulieferpartner:innen als auch Kund:innen.

Zeit und Geld sparen beim Familieneinkauf 2.0

Darüber hinaus bietet der Gürkchen Club eine Vielzahl an zusätzlichen Vorteilen: Werdende Eltern und junge Familien mit Kindern bis 12 Jahren erhalten bereits seit November 2021 als Mitglieder im Rahmen eines exklusiv entwickelten Payback-Systems Credits für den nächsten Einkauf zurück – ab einem Einkauf von €100 ergibt sich hier immer eine Ersparnis von 5 %. Außerdem sparen sie pro Bestellung nicht nur Zeit, sondern dank der zahlreichen Preisreduktionen, die nur für Mitglieder zugänglich sind, auch bares Geld. Die Mitgliedschaft ist für Familien mit Kindern bis zwölf Jahre und werdende Eltern kostenlos.

Neue Maßstäbe in Sachen Auswahl und Nachhaltigkeit

Das breite Sortiment von gurkerl.at, welches bereits mehr als 13.000 Produkte umfasst, bietet Familien alles, was sie brauchen in einem Shop – vom Apfel bis zur Zahnbürste. Neben klassischen Supermarkt- und Drogeriewaren können jetzt auch rezeptfreie Apothekenartikel direkt mitbestellt werden. Damit werden Familien lange Einkaufstouren erspart und es bleibt mehr Zeit für gemeinsame Aktivitäten – oder einfach zum Entspannen zu Hause.

