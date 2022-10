Das ORF musikprotokoll 2022 im steirischen herbst auf Ö1

Wien (OTS) - Im Rahmen des Festivals steirischer herbst findet von 6. bis 9. Oktober das ORF musikprotokoll statt, über das Mitveranstalter Ö1 ausführlich berichten wird. 17 Ausgaben von „Zeit-Ton“, ein „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ live aus Graz und eine Ausgabe von „Zeit-Ton extended“ und „Radiokunst – Kunstradio“ stehen auf dem Programm. Weiters gastiert das ORF RSO Wien mit drei Uraufführungen und einer österreichischen Erstaufführung in Graz. Alle Informationen im Detail sind abrufbar unter https://musikprotokoll.orf.at.

Das ORF RSO Wien gastiert am Freitag, den 7. Oktober (19.30 Uhr) im Rahmen des ORF musikprotokoll in der Helmut-List-Halle in Graz. Am Dirigentenpult steht mit Yalda Zamani eine Künstlerin, die auch jenseits des Dirigierens als Schöpferin experimenteller Performances hervorsticht. Uraufzuführende Werke für Orchester und Solist/innen stammen in diesem Konzert von der britisch-iranischen Künstlerin Shiva Feshareki, die als Turntable-Solistin bei „SAMA-ZAN TRIP“ auch selbst auf die Bühne kommt, und von der kroatisch-österreichischen Komponistin und Veranstalterin Margareta Ferek-Petrić, deren Klavierkonzert „The orgy of oxymorons“ von der österreichisch-rumänischen Pianistin Maria Radutu gespielt wird. Weiters ist die Uraufführung von Luna Alcalays „Identifications“ zu hören und von Olga Neuwirth kommt das Doppelkonzert „According to What“ für Violoncello und Schlagwerk – Solist/in: Tanja Tetzlaff und Hans-Kristian Kjos Sørensen – zur Erstaufführung.

Am Freitag, den 7. Oktober stellt „Intrada“ (10.05 Uhr) beim musikprotokoll vertretene Komponistinnen vor. Der „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ (10.05 Uhr) am Samstag, den 8. Oktober wird live aus Graz aus dem esc medien kunst labor gesendet. Zu Gast bei Christian Scheib sind Dirigentin Cordula Bürgi, Komponistin Margareta Ferek-Petrić und Medienkünstlerin Reni Hofmüller. Am Sonntag, den 9. Oktober sind ab 22.10 Uhr in „Zeit-Ton extended“ und danach im „Kunstradio“ Festivalhöhepunkte und die Preisträger/innenstücke des CTM Radio Lab zu hören.

17 „Zeit-Ton“-Ausgaben stehen im Oktober und November jeweils ab 23.03 Uhr im Zeichen des musikprotokolls. „Constellation“ mit der ukrainischen Bratschistin Kateryna Suprun ist am 10.10. zu hören, am 11.10. steht ein vokales IGNM-Geburtstagskonzert mit Cantando Admont auf dem Programm und am 12.10. gibt es einen Rückblick auf die Projekte „Unity Switch“ von Alexander Schubert und „Echtzeitkunstwelt“ von Dominik Grünbühel, Norbert Unfug und Sebastian Pirch. Am 13.10. geht es weiter mit „Grotto Trails Memory. Eine musikalische Fahrt mit der Grazer Märchenbahn“. Am 17. und 18. Oktober ist ein Konzertmitschnitt des Ensemble Modern zu hören, das Musik von Komponistinnen spielt. Am 19.10. wird über die Shape+ Residency von Ulla Rauter, Hui Ye und Yara Mekawei berichtet, am 20.10. sind immersive Klangwelten von Zbigniew Chojnacki und Isabella Forciniti zu hören. Die Gründer Annette Giesrigl und Seppo Gründler sprechen am 21.10. über das Styrian Improvisors Orchestra, am 24.10. ist das Ensemble Zeitfluss mit Musik von Gerd Kühr zu hören und am 27.10. immersive Klangwelten von Aho Ssan und Katarina Gryvul. Marko Ciciliani entfaltet in „Why Frets?“ eine kultur- und musikgeschichtliche Dekonstruktion der Gitarre (28.10.), Ausschnitte der neuen Oper „Avatara“ von Christof Ressi sind am 23.10. zu hören und am 3.11. die Komposition „Everything tends towards chaos and order“ von Aleksandra Slyz. Am 10.11. stehen die drei Gewinnerstücke der Kategorie Computermusik des Wettbewerbes „Student 3D Audio Production Competition“ auf dem Programm, am 11.11. das „Goat Song Project: Performance mit Yalda Zamani, Rojin Sharafi, John Eckhardt, Nimikry, Shiva Feshareki, Jorge Sánchez-Chiong“, am 17.11. steht die Forscherin und Musikerin Pia Palme mit „Sounding Fragilities“ im Mittelpunkt. Das Programm im Detail ist abrufbar unter

https://oe1.orf.at/orfmusikprotokoll.

