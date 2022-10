WK Wien: In den Wiener Modegeschäften sind Sie der Star!

Der Start in den Modeherbst bringt ein Revival der beliebten #Echtshopper-Tragtaschen, über das sich auch Modeexperte und #Echtshopper-Botschafter Adi Weiss besonders freut.

Wien (OTS) - Der Wiener Modehandel bringt Hollywood-Feeling nach Wien und bewirbt mit „I’ll be back!“ und vielen weiteren bekannten Zitaten die Mode der Saison Herbst/Winter 2022. Mit Tragetaschen, auf Megaboards und Straßenbahnen sowie auf Social Media und im TV ist die #Echtshopper-Kampagne „back in town“.

„Im Wiener Modehandel sind unsere Kundinnen und Kunden nicht nur Königinnen und Könige. Nein, sie sind auch Stars!“ bringt Günther Rossmanith, der Obmann des Landesgremiums des Einzelhandels mit Mode und Freizeitartikeln in der Wirtschaftskammer Wien, das heurige #Echtshopper-Motto auf den Punkt. „Unter dem Motto #Echtshopper hat der Wiener Modefachhandel seinen Kundinnen und Kunden über die Jahre bereits an die 400.000 Tragtaschen mitgegeben. Einige der Taschen haben Kultstatus erlangt und sind äußerst begehrt. Und auch in diesem Herbst unterstützen wir unsere Mitglieder wieder mit der #Echtshopper-Aktion.“

Die hochwertigen Papiertragtaschen sind rechtzeitig zum Start der dazu passenden Werbekampagne ab jetzt wieder für die Kundinnen und Kunden im Wiener Modefachhandel zu finden sein, um Ihre erworbene Kleidung, die neuen Schuhe, Taschen oder Sportartikel mit Stil nach Hause zu bringen. Auf früheren Tragtaschen waren bereits augenzwinkernde Sprüche, Wiener Dialektausdrücke und sogar Tom Neuwirth alias Conchita zu sehen. Die heurige Linie ist glamourös und spielt mit Sprüchen, die wohl jedem etwas sagen werden.

Die Wienerinnen und Wiener lieben ihre vielfältigen Modegeschäfte

Die Wienerinnen und Wiener kaufen, wie Umfragen zeigen, überdurchschnittlich gern in „ihren“ Wiener Geschäften ein und zeigen, was #Echtshopper ausmacht: #Echtshopper shoppen mit allen Sinnen. #Echtshopper probieren Artikel gleich an und aus. #Echtshopper werden von freundlichen Verkäuferinnen und Verkäufern kompetent beraten und bekommen passende Mode- und Styling-Ideen gratis mitgeliefert. #Echtshopper warten nicht, sondern nehmen ihre Einkäufe gleich mit. Und #Echtshopper unterstützen den lokalen Handel und die heimischen Händlerinnen und Händler – gerade in Zeiten wie diesen ist das wichtiger denn je.

Auch Adi Weiss ist #Echtshopper

Ein #Echtshopper ist auch der bekannte Modeexperte und TV-Star Adi Weiss. Das wird er in den kommenden Wochen auch in seiner Sendung ADIWEISS.TV und auf Social Media unter Beweis stellen, wenn er den speziellen Charme, die besondere Beratungsqualität und das Service im Wiener Modefachhandel unter die Lupe nimmt. Man kann gespannt sein, welche Tipps er bei der Wahl des richtigen Schuhs erhält, wie sich Adi Weiss am Laufband beim Sportschuhtest macht und welchen neuen persönlichen Style er sich verpassen lässt.

Weitere Informationen zur #Echtshopper-Kampagne: www.echtshopper.at

