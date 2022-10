Großartige Stimmung beim 6. Kinderhilfelauf in Amstetten

Der 6. Kinderhilfelauf in Amstetten zugunsten der MALTESER Kinderhilfe im Hilde Umdasch Haus bot heuer wieder alle Bewerbe.

Amstetten (OTS) - Heuer konnte der Kinderhilfelauf in Amstetten zum ersten Mal nach Corona wieder mit allen Bewerben stattfinden. „Die großartige Stimmung bei den Besucherinnen und Besuchern hat uns ganz besonders gefreut. So macht es richtig viel Spaß, mit vereinten Kräften ‚laufend zu helfen‘“, zeigte sich Veranstaltungsleiter Reinhard Gruber von der HEIL & SPORT Praxis in Amstetten begeistert.

„Ein herzliches Danke an alle Gäste vor Ort und auch an die Teilnehmenden des Virtual Run. Nur durch die top-motivierten Läuferinnen und Läufer wird unsere Verstanstaltung zu einem großen Lauffest. Ebenso danken möchte ich der Stadtgemeinde Amstetten und Bürgermeister Christian Haberhauer für die großartige Unterstützung“, so Reinhard Gruber. Ein besonders großer Dank geht an alle Sponsoren – allen voran an Frau Kommerzialrat Hilde Umdasch – und die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer. „Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, den Kinderhilfelauf zum mittlerweile sechsten Mal zu veranstalten“, ist Reinhard Gruber überzeugt.

Weitere Informationen und die sportlichen Ergebnisse finden Sie auf unserer Webseite!

TERMINAVISO: Der nächste Kinderhilfelauf Amstetten findet von 28. September bis 1. Oktober 2023 statt.

Rückfragen & Kontakt:

MALTESER Kinderhilfe GmbH

Katrin König

Marketing/PR

Stefan Fadinger Straße 34 | 3300 Amstetten

T: +43 664 88 933 570

E: koenig @ malteser-kinderhilfe.at

www.malteser-kinderhilfe.at