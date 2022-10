Tuya Smart präsentiert die neuesten intelligenten Energiesparlösungen auf der Light+Building 2022

Frankfurt (ots/PRNewswire) - Tuya Smart („Tuya" oder das „Unternehmen") (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von IoT-Entwicklungsplattformen, eröffnete seinen Stand auf der Light + Building Autumn Edition 2022 in Frankfurt. Bis zum 6. Oktober wird Tuya den Besuchern und Branchenführern die neuesten intelligenten Lösungen des Unternehmens vorstellen.

Der Stand von Tuya auf der Light + Building 2022 ist ein starkes Schaufenster für intelligente All-in-One-Lösungen für Haushalte, Gebäude, öffentliche Räume, Fabriken und mehr. Angesichts der wachsenden Bedeutung von Energiesicherheit, Kohlenstoffneutralität und steigenden Versorgungskosten suchen Länder in ganz Europa nach intelligenten Energielösungen. Tuya-fähige intelligente Geräte werden ausgestellt, um zu demonstrieren, wie Tuya grünes Energiesparen mit Verbraucherkomfort in Einklang bringt.

Tuya Building: Nahtloses Management und Energieeinsparungen

Ein Highlight des Messestandes für gewerbliche Kunden ist Tuya Building, eine intelligente Komplettlösung für Gebäude mit mehreren Nutzern, die den Komfort und die Energieeffizienz für Heizung und Beleuchtung maximiert. Die kommerzielle Beleuchtungslösung von Tuya ist ein intelligentes Beleuchtungssystem, das den Komfort der Bewohner maximiert, die Kosten für das Gebäudemanagement senkt sowie den Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen verringert.

Mit Hilfe von dynamischen und statischen Sensoren kann Tuyas kommerzielle Beleuchtungslösung automatisch das Licht je nach Belegung aus- oder einschalten. Mit Hilfe eines Konstantlichtsensors kann die Lösung Jalousien und Innenbeleuchtung verbinden und aktivieren, um das natürliche Sonnenlicht und die Innenbeleuchtung dynamisch auszugleichen und das Lichtniveau das ganze Jahr über zu halten. Das intelligente Energiesystem der Lösung kann auch mehrdimensionale statistische Analysen auf der Grundlage des Energieverbrauchs der Szene durchführen, einschließlich Nutzungshäufigkeit, Nutzungsdauer und Stromverbrauchsniveau, um dynamische Energiesparstrategien zu entwickeln.

Kumux Human-Centric Lighting Control Strategy, integriert mit Tuyas kommerzieller Beleuchtungsmanagement-Plattform, kann die Beleuchtung basierend auf Geolocation, Zeit und Aktivitäten der Bewohner automatisieren. Der Einsatz von natürlichem Licht kann die Produktivität, die Konzentration, die Gesundheit und das Wohlbefinden verbessern und gleichzeitig etwa 40 % Strom für die Beleuchtung einsparen.

Das Heizungsmanagement ist ein weiteres wichtiges Anliegen der Gebäudemanagementteams, denn es macht über 40 % des Energieverbrauchs in Gebäuden aus. Tuyas intelligente Plattform für das Management von HLK-Anlagen hilft Gebäudemanagement-Teams, Kostenkontrolle und Nutzerkomfort in Einklang zu bringen. Die Plattform analysiert Energiedaten mit visualisierten Lösungen für Managementteams mit Tausenden von Einheiten. Die Plattform ermöglicht die schnelle Bereitstellung von HLK-Anlagen in der Cloud mit einer All-in-One-Lösung für Geräte, Cloud, Plattform und mobile Endgeräte.

Die vorausschauende Wartungsfunktion der Plattform hilft bei der Vorbeugung von Problemen und der Rückverfolgung und Identifizierung von Fehlfunktionen, um die Kosten für manuelle Inspektionen zu senken und die Betriebseffizienz zu optimieren.

Smart Home Solutions: „Sichtbarer" Energieverbrauch und „greifbare" Energieeinsparungen

Für Privatkunden zeigt der Ausstellungsraum verschiedene Tuya-fähige intelligente Geräte, die den Nutzern helfen, den Stromverbrauch im Haushalt zu verstehen und Energie zu sparen. Unterstützt von einer All-in-One-App und einer Verwaltungssoftware visualisiert die Heimlösung Energiedaten für Photovoltaikanlagen und -speicher, Energieverbrauch und das Laden von Elektrofahrzeugen.

Durch den Anschluss einer Tuya-fähigen Messsteckdose an Geräte wie einen Wasserboiler können die Nutzer ihren Verbrauch überwachen und erfahren, wie sie ihre Stromrechnung senken können. Die Benutzer können sogar die Preise ihres örtlichen Anbieters eingeben, um ihre Ausgaben individuell und genau zu verfolgen.

Die Tuya-fähige tragbare Stromversorgung unterstützt Photovoltaikmodule zur synchronen Stromerzeugung und -speicherung während der Nutzung. Das System hilft den Nutzern, die erzeugte und gespeicherte Energiemenge zu überwachen, und kann über die App die Energieeinsparungen berechnen.

Professional Lighting Solutions: Unterstützung der Straßenbeleuchtung und der Fabriken bei der grünen Entwicklung

Kommunen, die ihre Außenbeleuchtung optimieren wollen, können mit Tuyas professioneller Beleuchtungslösung öffentliche Räume gut beleuchtet und energieeffizient gestalten. Die Lösung eignet sich für öffentliche Außenbereiche, Straßen und Fabriken und bietet intelligente Beleuchtungsfunktionen wie konstante Beleuchtung, intelligente Helligkeitsanpassung sowie Einzel- und Gruppenlichtsteuerung für sichere und nachhaltige Städte.

Das von Tuya und Suzhou Taicang durchgeführte Projekt zur Umstellung der intelligenten Straßenbeleuchtung führte zu Stromeinsparungen von bis zu 60 % in dem Gebiet, da die Beleuchtung täglich an den Sonnenuntergang angepasst wird und auf den Verkehrsfluss reagiert. In der Jiangmen Ambofu Smart Factory half Tuyas Bluetooth-Mesh-Industriebeleuchtungslösung der Fabrik, etwa 35 % Strom zu sparen. Die Fabrik war in der Lage, bestimmte Bereiche zu dimmen, wenn sie nicht benutzt wurden, und die Beleuchtung von 0 % bis 100 % zu regeln, was die Betriebs- und Energiekosten erheblich senkte.

IoT-Lösungen leisten einen ständigen Beitrag zur globalen nachhaltigen Entwicklung

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich IoT stellt Tuya in Frankfurt eine breite Palette innovativer Technologien vor. Im Bereich Gaming zeigen der HDMI-Bildschirmsynchronisierer von Tuya und die Gaming-Beleuchtungslösung Razer Chroma, wie Gaming-Zubehör und -Lampen durch die Synchronisierung mit Videospiel- oder Filminhalten ein immersives Spielerlebnis schaffen können.

Am 4. Oktober veranstaltet Tuya die Tuya on Light + Building 2022 und lädt Ökosystempartner ein, innovative Lösungen für intelligente Beleuchtung, Smart Home und vieles mehr vorzustellen. In Frankfurt und darüber hinaus wird Tuya weiterhin globale Kunden mit energiesparendem IoT unterstützen und mit Ökosystempartnern zusammenarbeiten, um die globale nachhaltige Entwicklung zu fördern.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tuya-smart-prasentiert-die-neuesten-intelligenten-energiesparlosungen-auf-der-lightbuilding-2022-301639322.html

Rückfragen & Kontakt:

Ge Bai,

502114262 @ qq.com,

13621364558