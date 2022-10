Bernadette Arnoldner ist Mitglied der Geschäftsleitung bei Talentor Austria

Wien (OTS) - Das Executive Search Unternehmen Talentor Austria verstärkt die Geschäftsleitung um Bernadette Arnoldner. Die langjährige FMCG-Managerin übernimmt den Aufbau des neuen Kompetenzbereichs „FMCG & Retail“ und widmet sich national und international der Suche und Auswahl von Führungskräften in der Konsumgüter-Branche.



Neuer Geschäftsbereich „FMCG & Retail“

Talentor Austria ist ein etabliertes, wachsendes Executive Search & HR Consulting Unternehmen mit Fokus auf die Suche und Auswahl von Führungskräften. Mit mehr als 30 Partnerunternehmen in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika zählt das Talentor International Netzwerk zu den weltweiten Top 20. Das Headquarter befindet sich in Wien.

Ab 3. Oktober 2022 ergänzt Talentor Austria seine Branchen-Kompetenzfelder „Life Science & Healthcare“ und „Industry & Technology“ um das Geschäftsfeld „FMCG & Retail“ (Konsumgüter & Lebensmittelhandel). Mit Bernadette Arnoldner übernimmt eine langjährige Fast-Moving-Consumer-Goods-Expertin die Leitung des neuen Kompetenzbereichs.

Erfahrene FMCG-Managerin verstärkt Geschäftsleitung

Die studierte Ernährungswissenschafterin Bernadette Arnoldner verstärkt ab sofort das bestehende Geschäftsführer-Duo Thomas Zembacher und Barbara Ulman im Wiener Headquarter des Executive Search Unternehmens. „Als erfahrene Managerin und Kennerin der Nahrungsmittelbranche hat Bernadette Arnoldner das passende Know-how und Netzwerk für den Aufbau unseres neuen Geschäftsbereichs FMCG & Retail. Mit ihrer Branchen-Expertise und verbindlichen Art ist sie auf allen Ebenen eine Bereicherung für unser Unternehmen“ , freut sich Thomas Zembacher, Geschäftsführer von Talentor Austria, auf die Zusammenarbeit.

Die zuletzt in der Wiener Spitzenpolitik tätige Bernadette Arnoldner kann auf 15 Jahre als Managerin in der FMCG-Branche zurückblicken. Nach verschiedenen Stationen in der österreichischen Milchindustrie war Arnoldner 12 Jahre lang bei Unilever in internationalen und österreichischen Funktionen in den Bereichen R&D, Public Affairs, Category Marketing und Vertrieb tätig. „Ich freue mich, den neuen Kompetenzbereich FMCG & Retail bei Talentor aufzubauen und damit wieder zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Die Konsumgüter-Industrie ist ein sehr dynamisches Umfeld mit spannenden Unternehmen, die exzellente Führungs- und Fachkräfte brauchen. Diese zu finden, ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme“ , so Bernadette Arnoldner.

Über Talentor Austria GmbH

Talentor Austria ist ein Executive Search & HR Consulting Unternehmen und Teil des Talentor International Netzwerkes – einem der weltweit Top 20 Executive Search Netzwerke mit mehr als 30 Partnerunternehmen in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Das Headquarter befindet sich in Wien. Talentor Austria ist spezialisiert auf die Suche und Auswahl von Führungskräften in den Segmenten Industry & Technology, Life Science & Healthcare und Fast-Moving-Consumer-Goods (FMCG) & Retail. Mit individueller Beratung, innovativen Methoden und einem Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 setzt Talentor Austria neue Maßstäbe im Executive Search. www.talentor.at

