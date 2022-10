TERMINAVISO: Fundraising Awards werden am Mo. 10.10. in Wien vergeben

Fundraising Verband Austria kürt Fundraiser*in des Jahres und vergibt Awards in acht Kategorien für hervorragende Leistungen in der Spenderkommunikation.

Wien (OTS) - Nächsten Montag (10.10.) verleiht der Fundraising Verband Austria in Kooperation mit dem ORF zum 29. Mal die renommierten Fundraising Awards. Ab 18 Uhr zeichnet der Dachverband der Spendenorganisationen im Europahaus Wien (Schloss Miller-Aichholz) herausragende Leistungen in der Spenderkommunikation aus. Als Höhepunkt der Preisverleihung wird die Fundraiserin oder der Fundraiser des Jahres prämiert.



Seit fast 30 Jahren werden namhafte Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens für ihre Verdienste um das Spendenwesen mit den Fundraising Awards ausgezeichnet. Der Name der diesjährigen Fundraiserin/ des Fundraisers des Jahres wird am 10.10. am Vormittag bekanntgegeben. Zuletzt wurden 2021 die Behindertenaktivistin und Obfrau von RollOn Austria, Marianne Hengl (Laudatio Toni Innauer), 2020 der Gründer und langjährige Geschäftsführer der Organisation DEBRA Austria, Rainer Riedl (Laudatio Michael Kapfer), 2019 der langjährige Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, Werner Kerschbaum (Laudatio Manfred Bouda), 2018 der Gründer und Stiftungspräsident von VIER PFOTEN, Heli Dungler (Laudatio Maggie Entenfellner), 2017 die Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums Wien, Sabine Haag (Laudatio Bettina Glatz-Kremsner) und 2016 der langjährige CARITAS-Präsident Franz Küberl (Laudatio Christian Rainer) für ihr großes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.



Neben der Fundraiserin/ dem Fundraiser des Jahres prämieren die Fundraising Awards exzellente Leistungen in der Spenderkommunikation in sieben weiteren Kategorien. So werden der Fundraising Spot des Jahres, die Fundraising Aktion des Jahres, die Fundraising Innovation des Jahres, die Partnerschaft des Jahres, das Direct Mailing des Jahres, die Online-Kampagne des Jahres und die Neuspender*innen-Kampagne des Jahres ausgezeichnet.

Verleihung der Fundraising Awards 2022

Awards-Verleihung ab 18 Uhr; Wies’n-Empfang ab 17.15 Uhr

Möglichkeit zu Fotos mit den Preisträger*innen am Ende der Verleihung ca. 19.30 Uhr

Es wird um Anmeldung unter presse @ fundraising.at gebeten.



Datum: 10.10.2022

Ort: Konferenzsaal Europahaus Wien

Linzer Straße 429, 1140 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andreas Anker, Presse Fundraising Verband Austria, T: 0676/421 47 06, E: presse @ fundraising.at