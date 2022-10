DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Helene Fischer und Katja Gasser am 4. Oktober in ORF 1

Danach: Folge 4 von „Milch und Honig“ und die neue Sendereihe „Der Professor und der Wolf“ mit Peter Filzmaier und Armin Wolf

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 4. Oktober 2022, erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in „Willkommen Österreich“ ab 22.00 Uhr in ORF 1 eine ganz besondere Sendung: Stermann und Grissemann begrüßen die Queen des deutschsprachigen Schlagerpops Helene Fischer und Kulturjournalistin Katja Gasser. Anschließend um 23.00 Uhr geht es in der vierten Folge von „Milch und Honig“ um die Trennung des Kalbes von der Mutterkuh. Die kulinarischen Abenteurer Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer beschäftigen sich mit Milchersatzprodukten und der Verarbeitung von Kuhmilch. Um 23.50 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“. Und neu in „DIE.NACHT“: In „Der Professor und der Wolf“ erklären Peter Filzmaier und Armin Wolf um 0.15 Uhr das 1×1 der österreichischen Politik. Ihr erstes Thema: der Bundespräsident. Die neue Sendereihe wird außerdem auf FM4 und als „ZIB 2“-Podcast-Spezial zu hören sein.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Helene Fischer feiert nach ihrem Besuch vor vier Jahren ihr „Willkommen Österreich“-Comeback. Im Gepäck hat sie ihr neues Album „Rausch“. Ob der Name auch Programm ist, verrät sie im Talk mit Stermann und Grissemann.

Die Literaturkritikerin und Mutter Katja Gasser hat in ihrem Buch „Von Erwachsenen hab ich mir mehr erwartet“ die Lockdown-Dialoge mit ihrer Tochter über „Angst und Liebe, Lesen und Lümmeln, um Erwartungen, Familie, Arbeit und Alltag“ festgehalten. Mit Stermann und Grissemann spricht sie über die Ups and Downs und das Gassersche Homeoffice.

Außerdem mischt sich der rasende „Willkommen Österreich“-Reporter Dave auf der Wiener „Kaiser Wiesn“ unter die Besucherinnen und Besucher. Passend dazu liefert Helene Fischer gemeinsam mit Russkaja die Schlussnummer „Wenn alles durchdreht“.

Neue Folge „Milch und Honig“ um 23.00 Uhr

Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer widmen sich – nach „Ochs im Glas“ und „Fisch ahoi!“ – in der neuen sechsteiligen Serie „Milch und Honig“ den Licht- und Schattenseiten der Milchindustrie und der Honigproduktion. In der vierten Folge dreht sich alles um „Die Trennung“: Denn der Tag, den Holzer, Pertramer und Nowak am meisten gefürchtet haben, ist gekommen. Auch im tierfreundlichsten Milchbetrieb muss irgendwann das Kalb von der Mutterkuh getrennt werden. Das Kalb würde den Milchertrag ansonsten zu sehr verringern. Am Hof beschäftigen sie sich, emotional berührt, mit Milchersatzprodukten. Es gilt jedoch auch die Milch-Massen zu bewältigen, denen sie nun gegenüberstehen. Der Butter-Marathon und die Schimmel-Schlacht sind nichts für schwache Nerven.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann „Milch und Honig“ schon jetzt gestreamt werden. Die bisherigen kulinarischen Abenteuer „Ochs im Glas“ und „Fisch ahoi!“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

Neue Sendereihe: „Der Professor und der Wolf“ um 0.15 Uhr

„ZIB 2“ und FM4 präsentieren eine neue multimediale Sendereihe, die das politische System in Österreich von Grund auf erklärt. Armin Wolf und Peter Filzmaier nehmen sich in der lockeren Atmosphäre der FM4-Studios mehr Zeit als sonst, um ganz grundsätzlich über Politik zu reden und wie sie in Österreich funktioniert. Weit weg von tagesaktuellen Schlagzeilen erklären sie die Basis dessen, wie die politischen Mechanismen in Österreich funktionieren.

Zu Beginn wird ein aktuelles Thema ganz grundsätzlich betrachtet: der Bundespräsident. Wie kann der Bundespräsident die Regierung entlassen – oder das Parlament auflösen? Und was geschieht dann? Was sind seine Aufgaben und Missverständnisse über das Amt? In insgesamt acht Folgen werden dann die Besonderheiten des politischen Systems in Österreich besprochen und erklärt – von der Regierung und dem Parlament bis hin zur EU & Neutralität und der Rolle der Bundesländer in Österreich.

Die neue Sendereihe wird auf FM4 und als ZIB-2-Podcast-Spezial zu hören sein. Zu sehen ist der Podcast jeweils dienstags um 0.15 Uhr in ORF 1 anschließend an „Gute Nacht Österreich“. Außerdem wird er in den ORF-Onlineangeboten sowie Social-Media-Kanälen angeboten. Sendestart ist am Montag, dem 3. Oktober 2022, um 21.00 Uhr auf FM4 und online.

