Die „Soko Donau“ ermittelt in einem neuen Fall um Marion Mitterhammer

Außerdem am 4. Oktober in ORF 1: die „Soko Kitzbühel“ untersucht „Dunkle Wasser“

Wien (OTS) - Zwischen Sein und Schein ermittelt die „Soko Donau“, wenn es am Dienstag, dem 4. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 in einem neuen Krimi das Schönheitsbusiness unter die Lupe zu nehmen gilt. Ins Visier der Ermittlungen gerät diesmal auch Publikumsliebling Marion Mitterhammer. Eifersucht, verseuchtes Seewasser und ein Todesfall geben der „Soko Kitzbühel“ um 21.05 Uhr so manches Rätsel auf.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – In Schönheit sterben“ (Dienstag, 4. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Marion Mitterhammer in einer Episodenrolle; Regie: Katharina Heigl

Jana Pitroff, Schülerin in Ilona Gerbers (Marion Mitterhammer) begehrter Kosmetikschule, verschwindet plötzlich, und es steht im Raum, dass die Tochter einer reichen Familie, die der Mafia nahesteht, entführt worden sein könnte. Auf der Homepage der Schule taucht plötzlich Ilonas Todesanzeige auf, und das „Soko“-Team scheint gescheitert zu sein. Doch dann nimmt der Fall eine erstaunliche Wendung, und es zeigt sich, dass gerade im Schönheitsbusiness Sein und Schein oft sehr weit auseinanderliegen.

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Filmcommision Graz.

„Soko Kitzbühel – Dunkle Wasser“ (Dienstag, 4. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly sowie Ferdinand Seebacher in einer Episodenrolle; Regie: Gerald Liegel

Der Exil-Londoner Stefan Vandery wird von einem Beil erschlagen an einem Seeufer gefunden. Er wollte sich dort mit seiner Jugendfreundin Jenny Grabner (Cristina Maria Ablinger) treffen, doch sie hat Stefan versetzt, nachdem ihr gewalttätiger Mann Xaver (Ferdinand Seebacher) ihr aus Eifersucht drohte. Nach einer genaueren Tatortuntersuchung stellt sich heraus, dass das Seewasser mit Dioxin verseucht wurde. Dioxin, das das angrenzende Unternehmen doch angeblich in Rumänien entsorgen lässt.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Alle Staffeln von „Soko Kitzbühel“ und „Soko Donau“ gibt es zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at).

