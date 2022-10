VÖSI SOFTWARE DAY 2022: Crisis and Solutions

IT Adoption & Change in Unternehmen – wie man mit IT- und Software Lösungen Krisen besser bewältigen kann - am 5.10.2022 in der Wirtschaftskammer Österreich

Wien (OTS) - „Crisis and Solutions“ lautet das Motto des VÖSI Software Day 2022, der heuer bereits zum sechsten Mal am 5. Oktober in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) stattfindet. „Als wir den Software Day geplant haben, war nur die Corona-Krise allgegenwärtig – mittlerweile sind wir mit dem Ukraine Krieg, der Energiekrise, einer hohen Inflation und dem Klima-Wandel konfrontiert“, betont Klaus Veselko, seit Juni neuer VÖSI Präsident und Geschäftsführer von CIS. „Die Frage ist daher: Was können wir den Krisen entgegensetzen?“, stellt Veselko in den Raum. – Genau dazu soll der bereits sechste Software Day des Verband Österreichischer Software Innovationen (VÖSI) am 5. Oktober Antworten geben. Ganz bewusst sollen auf dem Software Day die Entwicklungen der letzten beiden Jahre analysiert und reflektiert werden. Aber natürlich werden auch aktuelle Herausforderungen und künftige IT- und Software Projekte und Technologien am VÖSI Jahres-Event wie gewohnt diskutiert – heuer mit verstärkter Perspektive auf bessere Krisenbewältigung und Steigerung der Resilienz. „Es geht darum, die Anforderungen zu kennen, die Herausforderungen zu meistern und die digitale Transformation schneller und resilienter zu bewältigen“, fasst Veselko zusammen. Peter Lieber, zuvor VÖSI Präsident und seit Juni VÖSI Vizepräsident, ergänzt: „Der SoftwareDay ist der Software Innovation Leit-Event in Österreich. Leistungen aus akademischer Forschung bis hin zu markttauglicher Innovation und Schaffenskraft in Österreich werden damit sichtbar und transparent gemacht.“

Welche Rolle spielt Software?

Wie können Unternehmen mithilfe von IT und Software Lösungen krisenfit agieren und zusätzlich einen Wettbewerbsvorteil generieren? Welchen Platz hat Software heute im Unternehmen in unserer hybriden Welt? Und welche Software Best Practices und Innovationen made in Austria gibt es? All diese Fragen werden am Software Day in den drei thematischen Tracks „Business Best Practice“, „Software & Solutions“ sowie „Innovations“ von Branchen-Expertinnen und Experten behandelt. Zusätzlich wird in zwei hochkarätigen Panels diskutiert.

Im Panel „Mit Software-Lösungen und österreichischem Know-how in Krisenzeiten punkten“ diskutieren Sylvia Resetarits (Geschäftsführerin Expleo Group), Martina Sennebogen (Geschäftsführerin Cap Gemini), Univ.-Prof. Manfred Tscheligi (AIT Center of Technology Experience), und Hermann Erlach (General Manager Microsoft Austria) unter der Leitung von Martin Szelgrad (Chefredakteur im Report Verlag). Im CIO Panel (Chief Information Officer) diskutieren Susanne Tischmann (ÖAMTC), Jaqueline Wild (Mayr Melnhof Gruppe), Daniela Rechberger (Österreich Werbung), Klemens Himpele (Stadt Wien) sowie Manfred Heger (Wienerberger) unter der Leitung von Christine Wahlmüller-Schiller (AIT Center of Technology Experience und Leitung der Special Interest Group WOMENinICT im VÖSI).

Keynote von Susanne Ebm, CIO Flughafen Wien

„Vom Boom zur Krise zum Comeback“, lautet der Titel der Keynote von Susanne Ebm, CIO vom Flughafen Wien. Gerade die Luftfahrt und Tourismus-Branche hat in den letzten Jahren eine harte Zeit erlebt. Die weltweite COVID-19-Pandemie hat den Passagierluftverkehr fast zum Stillstand gebracht. Damit wurden Airlines und Flughäfen plötzlich und völlig unerwartet in die größte Krise seit dem Bestehen der Luftfahrtindustrie gestürzt. Wie diese existenzbedrohende Situation gemeistert wurde und welche Rolle IT und Software dabei gespielt hat, schildert Susanne Ebm. Dabei wird sie einerseits aus der Praxis berichten, aber auch einen kurzweiligen Einblick in die spannende Welt der Luftfahrt geben. Ebm ist seit zehn Jahren IT-Leiterin der Flughafen Wien AG mit mehr als 200 Mitarbeiter:innen.

Keynote von Wolfgang Ecker, Infineon

Als weiterer Top-Keynote-Sprecher konnte Wolfgang Ecker gewonnen werden. Ecker ist Distinguished Engineer bei Infineon Technologies und Honorar-Professor an der TU München. Zudem koordiniert er den internen Think Tank Deep Learning von Infineon und leitet mehrere KI-bezogene Entwicklungsaktivitäten bei Infineon. In seiner Keynote wird Ecker Modellbasierte Entwurfsautomatisierung erklären. Sein Tipp: „Beginnen Sie mit dem Ende im Sinn!“ Infineon setzt übrigens seit weit mehr als zehn Jahren erfolgreich Code Generatoren für die Entwurfsautomatisierung beginnend mit Meta-Modell Instanzen ein. Wie das genau funktioniert und welche Vorteile sich daraus ergeben, darauf wird Ecker in seinem Vortrag eingehen.

Heuer neu: Startup Pitch und Kabarett

Gänzlich neu und mit Fokus auf Innovationen wird am VÖSI Software Day auch ein Startup Pitch und ein Startup Corner eingerichtet. Sechs IT-Startups werden sich dabei am Nachmittag in zwei Minuten Pitches präsentieren. Das Fachpublikum ist im Anschluss daran eingeladen, mittels Realtime Feedback den Sieger des VÖSI Startup Pitches zu wählen.

Neu ist auch der humorige Abschluss des Software Days. Dazu konnte Kurier-Redakteur, Kolumnist und Kabarettist Guido Tartarotti verpflichtet werden, der einen Auszug aus seinem Programm „GUITAR solo – der Letzte dreht das Licht ab“ präsentieren wird.

Fünf VÖSI Special Interest Groups vor Ort

Auf dem großen VÖSI Stand werden sich die VÖSI Special Interest Groups (SIG) WOMENinICT, Bildungswandel Digital, Enterprise Architecture Management, Safety & Security sowie die neue VÖSI SIG Accessibility in ICT präsentieren. Neben dem umfangreichen Vortrags- und Workshop-Programm wird es wie gewohnt einen Ausstellungsbereich sowie genügend Zeit zum Netzwerken und Austausch geben. Für die Moderation der drei thematischen Tracks konnten neben Plenum Moderator und VÖSI Vizepräsident Armin Skoff die IT-Journalisten Martin Szelgrad (Report Verlag) und Rudolf Felser (New Business Verlag) sowie Christine Wahlmüller-Schiller (AIT Center of Technology Experience) gewonnen werden.

Platin-Partner des Software Days 2022 sind ACP, Avesor, InfraSoft, K-Business.Com und Microsoft. Weitere Partner und Sponsoren sind u.a. Sparx Services, ITSM Partner, cbs-consulting, Enterprise Training Center (ETC), DSGVO Datenschutz Ziviltechniker GmbH, Sparx Services, nextlayer, MP2 IT Solutions, das Austrian Institute of Technolgy (AIT) und CIS. Information, Anmeldung und Programm: www.softwareday.at





