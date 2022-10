Millionenpublikum für „Das Tor zur Hölle“ im ORF

Krassnitzer, Neuhauser und Düringer in erfolgreicher Austro-„Tatort“-Premiere mit bis zu 1.027.000 Zuseher/innen und Topwert bei den Jungen

Wien (OTS) - Ein Millionenpublikum jagt das nächste, wenn Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser am Österreich-„Tatort“ ermitteln. Denn nach dem großen Erfolg von „Alles was recht ist“ (ORF-2-Premiere: 3. April) war das rot-weiß-rote Duo gestern, am Sonntag, dem 2. Oktober 2022, um 20.15 Uhr erneut auf Erfolgskurs unterwegs: Bis zu 1,027 und durchschnittlich 1,008 Millionen ORF-2-Zuseherinnen und -Zuseher gingen durch das titelgebende „Tor zur Hölle“. Der mit u. a. Roland Düringer besetzte ORF-Krimi von Thomas Roth (Regie und Drehbuch) erreichte einen Marktanteil von 32 Prozent. Mit einem Marktanteil von 29 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen erzielte „Das Tor zur Hölle“ einen Bestwert für alle bisher ausgestrahlten „Tatort“-Krimis um 20.15 Uhr in der Zielgruppe. Mit durchschnittlich 7,75 Millionen Zuseherinnen und Zusehern sowie einem Marktanteil von 28 Prozent war das Austro-Duo auch beim deutschen Publikum wieder äußerst beliebt. „Tatort – Das Tor zur Hölle“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von FILM27.

„Tatort – Das Tor zur Hölle“ auf der ORF-TVthek und auf Flimmit

Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) wird „Tatort – Das Tor zur Hölle“ nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (österreichweit zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) bereitgestellt. Alle „Austro“-Tatorte mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser können jederzeit auf Flimmit (flimmit.at) gestreamt werden.

On air und on set: Das Austro-„Tatort“-Jahr 2022

Nach einem Millionenpublikum bei „Alles was recht ist“ (ORF-2-Premiere: 3. April;1,088 durchschnittliche Reichweite und 34 Prozent Marktanteil) sind Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser 2022 in einem zweiten neuen Fall im Einsatz, wenn sich am Austro-„Tatort“ das „Tor zur Hölle“ öffnet. Auf dem Drehplan stehen in diesem Jahr außerdem drei neue Krimis, die voraussichtlich 2023 in ORF 2 zu sehen sind: „Was ist das für eine Welt“ (AT: „Kreisky ist tot“) und „Azra“ sind bereits im Kasten, die Dreharbeiten zum dritten Austro-„Tatort“ „Bauernsterben“ (AT) laufen bereits auf Hochtouren.

