ZUKUNFTSRAT VERKEHR: „Es braucht Solidarität und gesamtgesellschaftliche Lösungen“

Bürger:innenrat entwickelt Lösungsansätze für Verkehrsprobleme in der Ostregion

Wien (OTS) - Am 1. und 2. Oktober tagte der Zukunftsrat Verkehr zum ersten Mal in Wien. 27 Bürger:innen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland berieten bei diesem Bürger:innenrat unterstützt von Expert:innen, wie der Verkehr in der Ostregion optimaler ihren Bedürfnissen entsprechend gestaltet werden könnte, ohne dabei die aktuellen Klimaziele der Bundesländer zu gefährden.

An diesem ersten Wochenende stand daher die Entwicklung einer gemeinsamen Vision für nachhaltige Mobilität sowie die Identifizierung jener Hebel, die eine Eindämmung der Klimakrise bewirken können, im Mittelpunkt. Deutlich wurde, dass dafür ein Bündel an mutigen Maßnahmen notwendig ist – nicht nur im Verkehrsbereich. Neben Handlungsalternativen, die zeitnah und direkt umsetzbar sind, wünschen sich die Bürgerrät:innen vor allem Bewusstseinsbildung, Kostenwahrheit, den weiteren Ausbau und die Attraktivierung der Öffis sowie die Forcierung erneuerbarer Energieträger.

Der Zukunftsrat will aber nicht nur Lösungsansätze für Verkehrsprobleme formulieren – er ist gleichzeitig eine Werkstatt für partizipative Demokratie. „Bei diesem ersten Wochenende des Zukunftsrat Verkehr haben die Bürger:innen erstmals den außergewöhnlichen Erfahrungsraum erlebt und gestaltet, der entsteht, wenn ganz unterschiedliche Lebenswelten und Einstellungen in einem Gesprächsraum zusammenfinden. Diese intensive Übung in selbstgemachter Demokratie hilft dabei, die Perspektive des Souveräns zu komplexen gesellschaftlichen Problemen zu erfahren und in politische und administrative Entscheidungen einzubeziehen“, erklärt Dr.in Bettina Reiter, Präsidentin der Vereins Respekt.net. „Wir sind überzeugt, dass die Bürger:innen Expert:innen für ihre Mobilitätsbedürfnisse sind. Und dass sie außerdem am besten wissen, wie ihre Alltagsprobleme gelöst werden können. Mit dem Zukunftsrat Verkehr unterstützen wir sie somit dabei, ihre eigene Problemlösungskompetenz zu entwickeln“, unterstreicht Luise Wernisch-Liebich, Projektleiterin des Bürger:innenrates.

Start in die Konsultationsphase mit acht konkreten Problemfeldern

Die Bürgerrät:innen haben am ersten Wochenende unterstützt von Expert:innen-Inputs von DI.in Dr.in Alexandra Millonig (AIT, Expertin für menschliches Mobilitätsverhalten), Dipl. Ing. Dr. Werner Rosinak (Rosinak + Partner, Verkehrsplaner und Mediator) und DI.in Dr.in Britta Fuchs (VOR, Mobilitätsexpertin), das breite Thema Verkehr und Klima beleuchtet. Im Anschluss haben sie in moderierten Kleingruppen ihre persönlichen Probleme und Herausforderungen ausgetauscht und sind gemeinsam zu acht Problemfeldern gekommen, für die ab November an Lösungen gearbeitet wird.

Die Bürgerrät:innen beschäftigen sich in der nun folgenden Konsultationsphase mit Lösungsideen zur Stärkung des ländlichen Raumes „damit Leben am Land ohne eigenes Auto für alle möglich wird“; der Bewusstseinsbildung von klein auf, was jede:r von uns beitragen kann, das Klima zu schützen; der Eindämmung fossilen Verkehrs und Kostenwahrheit, was diesen anbelangt; der Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs; dem Ausbau von Radnetzen; der Nutzung von erneuerbaren Energien für innovative Verkehrslösungen und der großen Frage, wie alle ihre Maßnahmen-Ideen außerdem sozial gerecht umgesetzt werden können.

Am 11. und 12. März 2023, beim zweiten Teil des Zukunftsrat Verkehr, werden die Bürger:innen lebbare Lösungsansätzen für die von ihnen identifizierten Probleme erarbeiten und diese in Form eines öffentlichen Bürger:innencafés präsentieren.

Der Zukunftsrat Verkehr ist eines der sechs Schlüsselprojekte des ASF Hub der Ludwig-Boltzmann Gesellschaft und der Universität für angewandte Kunst in Wien. Der Action for Sustainable Future Hub unterstützt Projekte an der Schnittstelle Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft. Initiiert und getragen wird das Projekt von Respekt.net und Partner:innen aus der Zivilgesellschaft.

