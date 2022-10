TERMINAVISO 5.10. - Online-Pressegespräch mit dem Ersten Vizepräsidenten Othmar Karas zu den Schwerpunkten der Plenartagung

Gespräch am Mittwoch, 5. Oktober, um 11:00 Uhr zur Ukraine, den Energiepreisen und dem EU-Gipfel

Wien (OTS) - In einem Online-Pressegespräch am Mittwoch, den 5. Oktober, um 11:00 Uhr, wird der Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, von seiner Reise nach Kiew am 30. September berichten, zu den Sanktionen gegen Russland und das EU-Vorgehen gegen die steigenden und zu hohen Energiepreise Stellung nehmen sowie einen Ausblick auf den informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ende dieser Woche geben.

Dazu laden wir Medienvertreter:innen sehr herzlich ein. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Aus organisatorischen Gründen bitten wir unbedingt um Ihre baldige Anmeldung unter bernhard.schinwald@ep.europa.eu.

Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Bernhard Schinwald, Presse

+43 660 3737 367

bernhard.schinwald @ ep.europa.eu