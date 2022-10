Eröffnung der größten privaten Tierklinik Österreichs in 1230 Wien

Wien (OTS) - Ab November 2022 bietet das neue Vetklinikum als Notfall- und Überweisungsklinik für Hunde und Katzen modernste Ausstattung, interdisziplinäres Fachwissen sowie berufliche Fortbildung auf insgesamt 3000 m2 Klinikfläche. Journalisten und Medienvertreter können sich bei einem Pressetermin am Donnerstag, 27. Oktober 2022 um 11 Uhr in der Laxenburgerstraße 252a vorab informieren.

Der „Traumberuf Tierarzt“ büßt aktuell immer mehr an Attraktivität ein. Die Folge ist ein auch in Österreich immer deutlicher spürbarer Tierärztemangel, der u.a. die Notfallversorgung unserer Haustiere gefährdet. Um diesem Trend wirksam entgegenzutreten, hat das Gründungsteam des Vetklinikums ein innovatives Konzept für eine in Österreich einzigartige Tierklinik entwickelt. Zielsetzung ist dabei, das Fachwissen und die Kompetenz international ausgebildeter Spezialist*innen unterschiedlicher Fachbereiche mit modernster medizinischer Ausstattung in einem Haus zu verbinden. Für das stetig wachsende Team von Tierärzt*innen und Fachpersonal bedeutet dies eine echte „Win-win-Situation“: Denn sie erhalten nun ein optimales Werkzeug für eine tiermedizinische Versorgung von Hund und Katze auf höchstem Niveau und gleichzeitig einen motivierenden Arbeitsplatz und berufliche Perspektive.

Innovativ. Empathisch. Nachhaltig.

Das Tierärzteteam besteht aus international anerkannten Spezialist*innen (EBVS®-Diplomates) sowie jungen Tierärzt*innen, die sich auf die Behandlung komplexer Fälle der Kleintiermedizin spezialisiert haben. Auf mehr als 3000 m2 Klinikfläche finden sich modernste Medizintechnik wie digitales Röntgen, Ultraschall, Endoskopie, Computertomograph (CT), Magnetresonanztomograph (MRT) sowie ein hauseigenes Labor. Zudem bietet ein großzügiges OP-Zentrum viel Raum und Ausstattung für hochwertige Chirurgie und Zahnmedizin. Zur Stressreduktion der vierbeinigen Patienten werden u.a. Katzen und Hunde in komplett voneinander getrennten Wartebereichen, Ambulanzen und Stationsräumlichkeiten behandelt und betreut. Um auch dem Nachhaltigkeitsgedanken bestmöglich zu entsprechen, wurde ein bestehendes Gebäude entkernt und nach den Plänen des SONOS Architekturbüros umgebaut, die Fassade neu isoliert und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe installiert. Das Dach des Vetklinikums, auf dem eine großzügige Photovoltaikanlage errichtet wird, wird auf über 700 m2 intensiv begrünt und dient dem Auslauf der stationär behandelten Hunde und der Erholung der Mitarbeiter*innen.

Notdienst rund um die Uhr

Es sind jederzeit Tierärzt*innen vor Ort und bieten Hilfe für den Notfall. Tiere mit schweren Erkrankungen und Verletzungen werden in weiterer Folge auf einer eigenen Intensivstation betreut. Ein klinikinternes Ausbildungszentrum mit modern ausgestatteten Seminarräumen und ein „Wet-Lab“ bieten Raum für nationale und internationale Fortbildungsveranstaltungen sowie hausinterne Weiterbildungskurse.

P.S: Die offizielle Eröffnung der Terminambulanz des Vetklinikums findet am 2. November 2022 statt. Der Notdienst geht bereits am 17. Oktober 2022 ab 19:00 Uhr in Betrieb.Wir freuen uns schon auf Ihr Kommen!



Pressetermin zur Eröffnung der größten privaten Tierklinik Österreichs in 1230 Wien

Ab November 2022 bietet das neue Vetklinikum als Notfall- und Überweisungsklinik für Hunde und Katzen modernste Ausstattung, interdisziplinäres Fachwissen sowie berufliche Fortbildung auf insgesamt 3000 m2 Klinikfläche. Journalisten und Medienvertreter können sich bei einem Pressetermin am Donnerstag, 27. Oktober 2022 um 11 Uhr in der Laxenburgerstraße 252a vorab informieren.

Datum: 27.10.2022, 11:00 - 13:00 Uhr

Ort: Vetklinikum

Laxenburgerstraße 252a , 1230 Wien, Österreich

Url: https://www.vetklinikum.at/

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andreas Hiebl

andreas.hiebl @ vetklinikum.at

0699-11037935

www.vetklinikum.at