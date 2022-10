ERINNERUNG: Einladung zum Pressegespräch "Fehlendes Bekenntnis zur Straße gefährdet 23.000 Arbeitsplätze"

Wien (OTS) - Das österreichische Straßennetz mit einer Länge von 126.000 Kilometern ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und unverzichtbare Basis für Wohlstand und internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Dabei geht es vor allem um die Mobilität von Menschen und Gütern, die Bereitstellung von Energie sowie die Verteilung von Informationen.

Im Rahmen des Pressegesprächs am 5. Oktober 2022 wird die von der GSV beauftragte Studie „Volkswirtschaftliche Bedeutung des österreichischen Straßennetzes“ durch Studienautor Univ.-Prof. Dr. Christian Helmenstein vom ECONOMICA Institut präsentiert: Fakt ist, dass Straßen ein wertvoller Bestandteil im Zusammenspiel der Infrastrukturen sind, der instandgehalten werden muss. Sonst sind rund 23.000 Arbeitsplätze in Österreich gefährdet.



Ihre Gesprächspartner:

• Dipl.-Ing. Mario Rohracher, Generalsekretär, GSV

• Univ.-Prof. Christian Helmenstein, Studienautor, ECONOMICA Institut



Bitte melden Sie sich unter der Tel.-Nr. 01-712 12 00 an oder senden Sie eine E-Mail an info @ foggensteiner.at



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

ERINNERUNG: Einladung zum Pressegespräch "Fehlendes Bekenntnis zur Straße gefährdet 23.000 Arbeitsplätze"

Datum: 05.10.2022, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Tech Gate Vienna, Sky Stage, 19. Stock

Donau-City-Straße 9, 1220 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Foggensteiner Public Relations GmbH

Alexander Foggensteiner

Tel.: 01-712 12 00

Mobil: 0664-14 47 947

E-Mail: info @ foggensteiner.at

Web: www.foggensteiner.at