Merkur Versicherung: Neues Produkt in der Gesundheitsvorsorge

Graz (OTS) - Mit MyAssist bringt der innovative Personenversicherer ein neues Gesundheitsvorsorge-Produkt auf den Markt. Merkur MyAssist verhilft Kunden vor allem nach unfall- oder operationsbedingten Spitalsaufenthalten dabei, so schnell wie möglich ins aktive Leben zurückzufinden.

Eben weil wir unser Leben in vollen Zügen genießen wollen, spielt Gesundheit in unserer Lebensplanung eine wichtige Rolle. Was es dafür braucht: Selbstverantwortung und maßgeschneiderte Vorsorgelösungen. „Kundinnen und Kunden denken nicht an Polizzen oder Versicherungsprodukte, sondern an ihre persönlichen Bedürfnisse, die sie in ihrer jeweiligen Lebenslage verspüren. Oft sind es die kleinen Dinge im Alltag, die man erst zu schätzen lernt, wenn es einmal gesundheitlich nicht so läuft wie gewohnt“, so Christian Kladiva, Vorstandsdirektor der Merkur Versicherung.

Innovationsführerschaft ausgebaut

Mit MyAssist erweitert die Merkur Versicherung ihre modulare Produktwelt in der Gesundheitsvorsorge um einen Zusatzbaustein und baut damit ihre Innovationsführerschaft im Bereich der Prävention weiter aus. Gerade nach einem Krankhausaufenthalt kann sich der Wiedereinstieg in ein selbstbestimmtes Leben oftmals schwierig und langwierig gestalten. „MyAssist unterstützt Kundinnen und Kunden in dieser Phase gezielt mit Service- und Pflegeleistungen. Mit diesem Rund-um-Paket sind unsere Kunden im Fall der Fälle bei uns in sicheren Händen“, so Christian Kladiva.

Das Paket umfasst die kurzfristig notwendige Pflege zu Hause, die Haushaltsführung und Betreuung von Kindern wie auch von Haustieren ebenso wie den Support und die Remobilisation in stationären Einrichtungen, für welche die Merkur Versicherung spezielle Partner unter Vertrag hat. „Wir sehen es als unsere Verpflichtung an, unsere Kunden auch in dieser wichtigen Lebensphase zu begleiten und Unterstützung zu bieten“, erläutert Kladiva.

Merkur MyAssist ist als Stand-Alone-Tarif oder als Zusatz vor allem zur Krankenversicherung abschließbar und wird in drei Varianten angeboten: MyAssist Smart umfasst Assistance nach einem Unfall. My-Assist Best bietet zusätzlich Assistance nach Operationen und finanzielle Unterstützung bei der Errichtung von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. MyAssist Optimum ist das Assistance-Allround-Paket nach allen Spitalsaufenthalten.

Rückfragen & Kontakt:

Merkur Versicherung AG | Merkur Campus Graz

Mag. Jürgen Pock | Pressesprecher Merkur Gruppe

Mobil: +43 664 4500936

E-Mail: juergen.pock @ merkur.at

www.merkur.at