„Wahl 2022“: Die Bundespräsidentenwahl bei ServusTV

Am Sonntag, den 09.10.2022, live ab 16:40 Uhr bei ServusTV und im Livestream bei ServusTV On.

Salzburg/Wals (OTS) - Tag der Entscheidung im Rennen um die Hofburg: die Live-Übertragung startet bei ServusTV um 16:40 Uhr, um kurz nach 17:00 Uhr erstellt das renommierte Meinungsforschungsinstitut OGM exklusiv für ServusTV die erste Hochrechnung. Im Studio analysieren die Nachrichten-Moderatoren Hans Martin Paar und Caroline Pospischil gemeinsam mit dem Meinungsforscher und OGM-Gründer Wolfgang Bachmayer, dem OGM-Datenwissenschaftler Johannes Klotz sowie der stellvertretende Leiterin der „Kurier“-Innenpolitikredaktion Johanna Hager die Wahlergebnisse und ordnen diese für die Zuschauer ein. Zudem melden sich die ServusTV-Reporter aus den Wahlzentralen der Kandidaten mit Stimmungsberichten und Live-Interviews. Um 21:50 Uhr analysiert Katrin Prähauser in „Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher“ gemeinsam mit Kennern der österreichischen Innenpolitik den Ausgang der Wahl, zu Gast sind u.a. die ehemalige Chefin der Grünen und jetzige Unternehmensberaterin Eva Glawischnig sowie Andreas Mölzer, FPÖ-Urgestein und Publizist.



16:40 Uhr

Start der Live-Übertragung bei ServusTV.



Kurz nach 17:00 Uhr

Exklusiv für ServusTV erstellt OGM die erste Hochrechnung.



Im Anschluss

Einordnung der Wahlergebnisse mit dem Meinungsforscher und OGM-Gründer Wolfgang Bachmayer, dem OGM-Datenwissenschaftler Johannes Klotz sowie der stellvertretenden Leiterin der „Kurier“-Innenpolitikredaktion Johanna Hager. Dazu Schaltungen zu allen Kandidaten in ihre Wahlzentralen.



21:50 Uhr

„Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher“ zum Ausgang der Wahl mit u.a. der ehemaligen Chefin der Grünen und jetzigen Unternehmensberaterin Eva Glawischnig sowie dem FPÖ-Urgestein und Publizist Andreas Mölzer.



Moderation

Hans Martin Paar und Caroline Pospischil, Wahl-Sondersendung

Katrin Prähauser, „Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher“



„Wahl 2022“: Die Bundespräsidentenwahl bei ServusTV

Am Sonntag, den 09.10.2022, ab 16:40 Uhr bei ServusTV und im Livestream bei ServusTV On.





Rückfragen & Kontakt:

ServusTV

Christoph Ammerer

Programmkommunikation

0662 84224421602

christoph.ammerer @ servustv.com