Neuzugang in der „ZIB“: Hochner-Preisträgerin Alexandra Maritza Wachter verstärkt ORF-TV-Info

Wien (OTS) - Im Vorjahr machte sie von sich reden, als sie im Alter von nur 31 Jahren am selben Tag den Walter-Rode- und den Robert-Hochner-Preis entgegennahm. Ab sofort verstärkt Alexandra Maritza Wachter die Innenpolitik-Redaktion der ORF-TV-Info. Mit dem Relaunch zum Start des neuen „ZIB“-TV-Studios wird Wachter auch Teil jenes Moderations-Teams, das die „ZIB“-Sendungen in der Früh und zu Mittag sowie „ZIB Spezial“-Ausgaben präsentiert.

ORF-TV-News-Chefredakteur Matthias Schrom: „Die richtige Mischung aus nachhaltiger Förderung junger Top-Talente aus den eigenen Reihen und Gewinnung der interessantesten TV-Journalistinnen und -Journalisten des Landes für die ‚ZIB‘-Familie hat sich in den vergangenen Jahren bestens bewährt. Mit Alexandra Maritza Wachter wechselt eine ebenso spannende wie kompetente Persönlichkeit zum ORF, die perfekt in das Anforderungsprofil der besten Redaktion des Landes passt.“

Alexandra Maritza Wachter: „Kritisch zu jedem, unabhängig von allen – das waren und bleiben meine Grundsätze als Journalistin. Anderen eine Stimme zu geben, hinzuschauen und über Politik zu berichten, das ist es, was mich antreibt. Dass ich diesen Beruf nun bei der ‚Zeit im Bild‘ ausüben darf, erfüllt mich mit Demut. Mein Ziel: Meine Erfahrung einbringen, an der neuen Aufgabe wachsen und dem Publikum fundierte und objektive Information liefern.“

Die Tochter einer Mexikanerin und eines Vorarlbergers verbrachte ihre Kindheit und Schulzeit in Österreich und Mexiko. Ihre journalistische Karriere begann Wachter 2013 kurz nach Beginn des Studiums der Politikwissenschaften in Innsbruck u. a. mit einem Praktikum beim ORF-Tirol und als Sendungsverantwortliche bei TIROL TV. 2015 wechselte sie zu puls 4, wo sie als Politikjournalistin, TV-Nachrichten-Moderatorin und Reporterin arbeitete. Seit 2020 ist die Mutter zweier Töchter die Vorsitzende des Frauennetzwerks Medien. Alexandra Maritza Wachter ist Preisträgerin zahlreicher journalistischer Auszeichnungen: Neben dem Walther-Rode-Preis und dem Robert-Hochner-Preis gehören dazu etwa auch der Prälat-Leopold-Ungar-Anerkennungspreis und zuletzt der Wiener Frauenpreis. Aktuell absolviert Wachter berufsbegleitend das Masterstudium Politische Kommunikation an der Donau-Universität Krems.

