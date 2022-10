Pink Casino Night: Casinos Austria spendet für jeden Casino Gast zwei Euro an „Pink Ribbon“

Als Partner der Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe zeigen sich die 12 Casinos am 13. Oktober ganz in Pink. Jeder Casino Gast kann einen wertvollen Beitrag leisten.

Wien (OTS) - Als Partner der „Pink Ribbon“ Aktion der Österreichischen Krebshilfe laden die zwölf österreichischen Casinos am Donnerstag, den 13. Oktober 2022 zur „Pink Casinos Night“: Für jeden Gast an diesem Abend spendet Casinos Austria zwei Euro an die Aktion, die heuer ihr 20jähriges Bestehen in Österreich feiert. Neben spannenden Spielen und einzigartigen Erlebnissen in unverwechselbaren Locations wartet an diesem Abend als kleines Goodie auch noch eine pinke Überraschung auf alle Casino Gäste.



Thomas Lichtblau, Managing Director Casinos Austria zum Engagement des Unternehmens: „Gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen ist Teil unserer Unternehmens-DNA und das seit mehr als 50 Jahren. Gerne stellen wir daher am 13. Oktober unsere zwölf Casinos in den Dienst von Pink Ribbon. Damit setzen wir nicht nur ein Zeichen der Solidarität, sondern wollen auch auf die Wichtigkeit der Vorsorge und Früherkennung hinweisen.“



Für Casinos Austria ist es seit der Unternehmensgründung selbstverständlich, sich vor allem in den Bereichen Humanitäres und Soziales in und für Österreich zu engagieren. Mit der Unterstützung der Aktion „Pink Ribbon“ trägt Casinos Austria auch heuer wieder dazu bei, die Wichtigkeit der Mammografie in den Vordergrund zu rücken und zur Enttabuisierung der Erkrankung beizutragen. Um direkte und rasche Hilfe für Brustkrebspatientinnen zu ermöglichen, sind Spenden natürlich sehr wichtig – jeder Casinogast kann durch seinen Besuch am 13. Oktober aktiv einen Beitrag leisten!

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Pink-Casino-Night

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Minar

Managing Director Corporate Communications

Casinos Austria AG

Tel.: +43/1/53440 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ casinos.at



Peter Prostrednik

Head of Sponsoring

Casinos Austria AG

Tel.: +43/1/53440 – 22337

E-Mail: peter.prostrednik @ casinos.at

Homepage: www.casinos.at