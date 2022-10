Tag der offenen Türen beim MusikTheater an der Wien

Es ist soweit: Das MusikTheater an der Wien ist im MuseumsQuartier angekommen und ladet jung & alle zum Tag der offenen Türen ein!

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 16. Oktober, lädt das MusikTheater an der Wien ab 11:00 Uhr zum Tag der offenen Türen ein und ermöglicht dem Publikum ungewöhnliche Einblicke in die neue Spielstätte. Das MuseumsQuartier wird zu einem Begegnungsort, wo kurze Konzerte Lust auf die Produktionen der Saison machen und spannende Podiumsgespräche die Möglichkeit geben, Künstler*innen und Politiker*innen an einem Tisch zu erleben. Einen Blick hinter die Kulissen darf man während der musikalischen Probe werfen und bei einem Speed-Dating der etwas anderen Art das MusikTheater noch besser kennenlernen.

Workshops, ein Familienprogramm mit Kinderschminken sowie musikalische Pop-Ups runden das Programm ab und präsentieren die Welt des MusikTheaters an der Wien in allen erdenklichen Facetten. Ob Neugierige jeglichen Alters oder eingefleischte Opern-Liebhaber*innen – alle sind herzlich eingeladen!



Kostenfreie Tickets sind unter www.theater-wien.at buchbar. Kommen Sie vorbei, bringen Sie Familie und Bekannte mit und genießen Sie einen Tag ganz im Zeichen der Opernkunst.

Programmüberblick:

Kurzkonzerte in HalleE

Langjährige Partner*innen wie der Arnold Schoenberg Chor, das RSO Live stream Ensemble“ des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien oder das Johann Stauss Ensemble der Wiener Symphoniker sowie weitere herausragende Künstler*innen wie Georg Gratzer & Klemens Bittmann, die erstmals für die Saison gewonnen werden konnten geben in kurzen Konzerten einen Vorgeschmack auf das musikalische Programm der kommenden Saison. (Die genauen Uhrzeiten finden Sie auf der Website.)



Diskussion in Arena 21 und Halle E

Um 11:00 Uhr kann man drei Regisseur*innen beim Talk #musik#theater#regie erleben. Am Tisch sitzen Tobias Kratzer (La gazza ladra), Stefan Herheim (Das schlaue Füchslein) und Ilaria Lanzino (La liberazione). Moderiert von ORF-Kulturchef Martin Traxl.



Um 14.00 Uhr führt ebenfalls Martin Traxl durch das Gespräch mit Vertreter*innen der Politik KommR. Peter Hanke und Stadträtin Mag. Veronica Kaup-Hasler, MusikTheater an der Wien-Intendant Stefan Herheim, MQ-Direktorin Mag. Bettina Leidl und Autor Ilija Trojanow zum Thema „Kunst Krise Krieg. Wohin geht’s mit dem Theater?“



dreviertelPopUp

Jeweils zur Dreiviertelstunde überraschen wir Sie an verschiedenen Orten des MuseumsQuartiers mit kleinen künstlerischen Schmankerln rund um die Produktionen dieser Spielzeit. Es wird gesungen und gelesen, gezupft, gespielt und in die Tasten gehauen. Halten Sie Augen und vor allem Ohren offen!



Workshops, Kinderschminken und musikalische Probe in den Hofstallungen

Unsere Kulturvermittlung zeigt in partizipativen Workshops für alle ab 6 Jahren wie Musik mit Bewegung und Malerei verschmelzen kann. „Ab in die Maske“ heißt es auch für die kleinsten Künstler*innen. Kinder lernen nicht nur die Maskenabteilung des MusikTheaters an der Wien kennen, sondern auch die Tiere aus Leoš Janáčeks Oper Das schlaue Füchslein kennen. Ob eine Libelle auf die Wange gemalt oder als Fuchs, Frosch und Hahn geschminkt, suchen sich die Kinder selbst aus.

Außerdem kann man Solist*innen des MusikTheaters an der Wien bei einer musikalischen Probe beobachten. Sie erarbeiten mit einem Korrepetitor Arien ihrer Rollen in den Produktionen der laufenden Spielzeit und geben dem Publikum einen Blick in die Vorbereitung einer Opernaufführung.

(Die genauen Uhrzeiten finden Sie auf der Website.)



Speed-Dating - Halle E Videolounge

Auch ein Speed-Dating der etwas anderen Art steht am Programm:

Lachen, plaudern, Fragen stellen und das eine oder andere ungeahnte Detail über das MusikTheater an der Wien erfahren. Beim Speed-Dating in der Videolounge lernen Sie Mitarbeiter*innen des MusikTheaters an der Wien schnell, unkompliziert und seriös kennen.



