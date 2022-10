Welttierschutztag ganz unter dem Motto „Tierschutz macht Schule“

Tierschutz Austria lädt am 4. Oktober Schulkassen ins Tierschutzhaus Vösendorf ein

Vösendorf (OTS) - Massentierhaltung, Tierquälerei, Vernichtung von Lebensräumen, Artensterben – es gibt viele Themen, denen man sich am morgigen Welttierschutztag am 4. Oktober widmen müsste. Tierschutz Austria nutzt diesen ehrwürdigen Tag, der auf den Namenstag des Franz von Assisi zurückgeht, um unter dem Motto „Tierschutz macht Schule“ auf eine frühkindliche Bildung in Sachen Tierschutz aufmerksam zu machen und lädt dazu unter anderem Schulklassen ins Tierschutzhaus Vösendorf ein, die dort neben dem Kennenlernen der Tiere, spielerischen Workshops zu tierschutzrelevanten Themen besuchen werden.

Fast täglich durchziehen Schreckensmeldungen über tierquälerische Handlungen die Medienlandschaft. „Hunde, die in Brunnen geworfen werden, Katzen die angefahren zurückgelassen wurden, Kühe und Schweine, die unter widrigsten Umständen in Mastbetrieben vorgefunden werden und Wölfe, die allein aufgrund ihrer Existenz um ihr Leben bangen müssen,“ sagt MMag. Dr.in Madeleine Petrovic Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (Tierschutz Austria). „Die Liste ist endlos. Und das, obwohl es mittlerweile sogar wissenschaftlich erwiesen ist, dass Tiere ebenso wie wir Menschen Angst, Schmerz, Freude und Trauer empfinden. Umso wichtiger ist es, der jüngeren Generation so früh wie möglich ein Verständnis für das Empfinden der Tiere, sowie den respektvollen Umgang mit tierischen Lebewesen näher zu bringen.“

Tierschutz macht Schule

Begriffe wie Tierwohl, Artenschutz und tiergerechte Haltungssysteme sollten schon in jungen Jahren einen Platz im schulischen Alltag finden. Besonders die letzten „Corona-Jahre“ haben bewiesen, welch‘ Unkenntnis, zu Kosten und Zeitaufwand, die ein Haustier benötigt, in der breiten Gesellschaft vorhanden ist. Leider ist auch daraus resultierend in den vergangenen zwei Jahren die Zahl der Tiere in Tierheimen massiv gestiegen. „Noch immer werden Tiere unter widrigsten Bedingungen durch ganz Europa gekarrt und mehr Fleisch produziert als Menschen überhaupt essen können. Aus diesen Gründen wollen wir bereits junge Menschen für diese Themen sensibilisieren und zeigen, wie wunderbar das Zusammenleben von Tier und Mensch sein kann, wenn wir den Tieren mit Respekt begegnen,“ ergänzt Petrovic. Aus diesem Grund lädt Tierschutz Austria am 4.Oktober drei Schulklassen ins Tierschutzhaus Vösendorf ein, um in spielerischen Workshops und während des Kennenlernens der Tierschutzhaustiere, wichtiges Wissen rund um die Tierwelt näher zu bringen. „Immer wieder kommen interessierte Schulklassen bei uns im Tierschutzhaus in Vösendorf vorbei, und lernen die Tiere vor Ort kennen. Auch in Zukunft freuen wir uns darauf Kinder bei uns begrüßen zu dürfen. Gerne gehen aber auch wir als Tierschutz-Organisation in die Schulen und reden darüber,“ erzählt die Tierschützerin.

Welttierschutztag

Der 4. Oktober ist der Namenstag von Franz von Assisi, einem katholischen Mönch und großen Tierfreund. Er lebte im 13. Jahrhundert in Italien und gilt als Schutzpatron der Tiere, Natur und Umwelt. Als einer der ersten Menschen vertrat Franz von Assisi die Meinung, dass alle Lebewesen, also Menschen, Tiere und Pflanzen, gleich wertvoll sind. Assisi war somit einer der ersten Tierschützer. Zu seinen Ehren wurde der Welttierschutztag 1931 am Tierschutzkongress in Florenz eingeführt.

Über Tierschutz Austria

Seit 1846 setzt sich Tierschutz Austria (Außenauftritt des Wiener Tierschutzvereins) für das Lebensrecht aller Tiere sowie den Schutz und Erhalt ihrer Habitate und Rechte ein. Im Tierschutzhaus in Vösendorf, das größte Tierheim Österreichs, wird täglich über 1.000 abgegebenen oder in Not geratenen Haus-, Nutz- und Wildtieren eine moderne und tiergerechte Betreuung geboten. Jährlich werden über 4.000 Tiere dort gepflegt, medizinisch versorgt und in ein neues Zuhause vermittelt oder wieder ausgewildert.

Bilder: https://we.tl/t-wo2S4MZSRn

Bildcredits:

Hundewelpe Zunge: Brigitte Gradwohl

Hase mit Salatblatt: Brigitte Gradwohl

Welpe in der Wiese: Brigitte Gradwohl

Kinder + Tierschutzhaus: Tierschutz Austria

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Sophie Reiter

Pressereferentin

+43 699 16604008

sophie.reiter @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at