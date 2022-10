#MOI2022 INSURY AWARDS went to…

Am 28. und 29. September fand in Wien und mit Digital Live Streaming als Hybrid Event die größte internationale Versicherungsveranstaltung statt.

Wien (OTS) - An diesen zwei aufeinanderfolgenden Tagen standen mehr als 700 zukunftsorientierte Managerinnen und Manager, Broker, Investoren und Startups im Rampenlicht: der bereits 8. "#MOI – The Magic of Innovation Day" bereitete die Bühne für Knowledge Transfer und den Rahmen für die "Insury Awards" für die besten Insurtechs, Healthtechs und Talents (U35) aus etablierten Versicherungsunternehmen mit dem Motto „People First, Technology Second" im Palais Eschenbach und im Digital Live Stream.

Die 7 besten Versicherungsprojekte wurden von 7 motivierten jungen Talenten (U35) vorgestellt, wo sie beim Wettbewerb „pitch like a startup, even if you aren`t“ mitgemacht haben.

Die GewinnerInnen sind:

1.Platz Jörn Welle / AXA / Deutschland

2.Platz Clarissa Nucerito /BALOISE/ Schweiz

3.Platz Barbora Dörflinger /UNIQA/Österreich

Weiters wurden 5 Healthtech Startups (MOVEVO/Österreich, Instahelp/Österreich, MediMe / Israel, DANUBIA/Österreich, MiiCare/England) eingeladen, die neuesten Technologien für die Versicherungsbranche vorzustellen.

Jedes Startup hatte die Möglichkeit, in einer 5-minütigen Pitch ihr Geschäftsmodell vorzustellen. Mittels Publikumsvoting wurden die Gewinner ermittelt.

1.Platz InstaHelp / Austria

2.Platz Movevo / Austria

3.Platz Danube /Austria

Ein weiteres Highlight des Tages war die Insurtech Pitching Session, wo junge Unternehmen (risk on mind/Österreich, COBER.Io /Spanien, Parametrix / Deutschland, UMAI / Isreal, Wechsellgott / Deutschland) ihre neuen Geschäftsmodelle vorstellten.

Die Gewinnerinnen sind:

1.Platz Parametrix / Germany

2.Platz UMAI / Israel

3.Platz Wechselgott / Germany

Die Veranstaltung stand unter dem Hashtag #MOI2022 und hatte sich zum Ziel gesetzt, mithilfe neuer Technologien aufzuzeigen, wie Kunden in Zukunft besseres und schnelleres Service bekommen können. Die neuesten Technologien hierfür waren Blockchain, IoT und künstliche Intelligenz. Für viele Fragen konnten Ideen und Impulse gezeigt werden, wie die Versicherungsbranche die digitale Transformation als Chance nutzen kann.

Eine Reihe inspirierender Keynotes aus den Welten von Axel Liebtrau, Capgemini, EFS, FinnoConsult, Ubimet, SparX, F-Secure/Finnland, FRISS/ Niederlande, META haben gezeigt, dass die Versicherungsbranche bereit ist, neue Wege zu gehen, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren und die Branche für die nächste Generation vorzubereiten.

Etablierte Unternehmen wie ZÜRICH aus Frankreich, VIG, AON, WÜSTENROT, MERKUR, ERGO, MARSH, Swiss Re, BGV, GENERALI, Zavarovalnica Sava und DAS haben ihre neuesten Lösungen präsentiert.

