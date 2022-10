GVV-Kollross gratuliert SPÖ Burgenland zu großartigen Ergebnissen bei Gemeinderatswahlen

SPÖ ist im Burgenland bei Bürgermeister*innen und Gemeinderät*innen Nummer 1

Wien (OTS/SK) - Mit großer Freude über die Zugewinne der SPÖ bei den Gemeinderatswahlen im Burgenland reagiert heute, Sonntag, der Vorsitzende des Sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverbands Österreich (GVV), SPÖ-Kommunalsprecher im Nationalrat Andreas Kollross. „Ich gratuliere der SPÖ im Burgenland zu den großartigen Ergebnissen bei den Gemeinderatswahlen von ganzem Herzen und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der SPÖ.“ Die SPÖ konnte u.a. in Lutzmannsburg beträchtliche Zugewinne erzielen (Plus 31,79%). In Gols hat der SPÖ-Bürgermeisterkandidat Kilian Brandstätter auf Anhieb 85,17% erreicht. Und in Mühlgraben ist der junge Fabio Halb mit beeindruckenden 86,3% als Bürgermeister wiedergewählt worden. „Diese und viele weitere tollen Ergebnisse unterstreichen den großen Einsatz und die hervorragende Arbeit, die von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der SPÖ in den Gemeinden geleistet wird“, so Kollross, der allen SPÖ-Kandidat*innen viel Erfolg für die anstehenden Stichwahlen wünscht. ****

Kollross, der Bürgermeister von Trumau, betont: „Es liegen großen Herausforderungen vor uns und unseren Gemeinden. Die Teuerung und Energiekrise setzen den Kommunen stark zu, der Druck ist enorm gestiegen. Wir werden mit ganzer Kraft für ein leistbares Leben in unseren Städten und Gemeinden kämpfen, für die Stärkung der lokalen Infrastruktur, unsere Betriebe vor Ort, die Kindergärten und Vereine eintreten“, so Kollross, der die türkis-grüne Bundesregierung auffordert, „endlich tätig zu werden, und die Gemeinden aufgrund der hohen Energiekosten zu unterstützen“. (Schluss) ls/up

