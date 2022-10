Hanke: Erfolgreiches Beteiligungsprojekt “Stolz auf Wien” geht in die Verlängerung

Bisher 18 Mio. Euro in 36 Zielunternehmen, rund 800 Arbeitsplätze gesichert

Wien (OTS) - Im Jahr 2020 startete die Stadt Wien die Initiative „Stolz auf Wien“ mit dem Ziel, Unternehmen, die aufgrund der Coronakrise und der schwierigen wirtschaftliche Situation in finanzielle Engpässe geraten sind, rasch zu neuer Liquidität zu verhelfen. Die bisherige Bilanz belegt den Erfolg der Aktion. Bis dato wurden rund 18 Millionen Euro investiert sowie 800 Arbeitsplätze gesichert.



“Das Programm ‚Stolz auf Wien‘ wurde als rasche Hilfe für die Wiener

Unternehmer geschaffen. Ich bin froh, dass es bislang gelungen ist, für 36

Unternehmen nachhaltige Wirtschaftshilfe mit langfristigen Effekten zu erzielen und dabei so viele Arbeitsplätze zu sichern. Der Druck auf die Unternehmen ist durch die anhaltenden Folgen der Covidkrise, der Ende Juni 2022 ausgelaufene Corona-Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung und der hohen Energiekosten aber weiter hoch. Daher werden wir die Aktion gemeinsam mit den Investoren um ein Jahr verlängern“, betont Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.





Mode und Gastronomie als Neuzugänge



Das Interesse an einer Teilübernahme seitens der Stadt ist weiterhin hoch. In der vergangenen Runde im Spätsommer sind vier weitere Wiener Betriebe neu dazugekommen. Zwei zusätzliche Unternehmen stehen kurz vor der Vertragsunterzeichnung.



Ein Neuzugang in der Familie der „Stolz auf Wien“-Unternehmen ist „Habibi & ; Hawara“ mit fünf Restaurantstandorten in Wien, die als Integrationsprojekt und für österreichische und orientalische Küche sowie Catering bekannt sind. Beim operativen Team setzt das Unternehmen auf multikulturelle Vielfalt mit

Mitarbeiter*innen aus 15 verschiedenen Nationen.



„Stolz auf Wien“-Newcomer aus dem Bereich Mode sind ein Modedesign-Unternehmen, das gerne anonym bleiben möchte sowie die Breddys GmbH. Das Wiener Unternehmen erzeugt und vertreibt „Crossover Hosen“. Innovativ ist dabei die Faser der Textilie, die aus Rizinusbohnen gewonnen wird. Die Beschaffenheit ist dadurch besonders leicht, klimaregulierend und schnelltrocknend.



Insgesamt investierte „Stolz auf Wien“ in der vergangenen Runde 2,4 Millionen Euro in drei Wiener Unternehmen und sichert so 118 Jobs. Die bereits abgeschlossenen Beteiligungen verteilen sich auf die Branchen Elektronik, Ölhandel, IT-Systeme, Gastronomie, Zeltproduktion, Schmuck, Antriebstechnik,

Bäckerei und Fitness.





Budget in der SAW II bereits ausgeschöpft und dank Investoren

aufgestockt.

Eine Erweiterung der Beteiligungen gibt es auch bei der speziell auf Gastronomie und Hotellerie ausgerichteten Schiene „Stolz auf Wien II“. Der Neuzugang ist die Sattlerei Gastronomie GmbH beheimatet in der Heinestrasse in der Leopoldstadt.



Das familiengeführte Restaurant hat zwei Hauben und sich auf gehobene junge

österreichische Küche spezialisiert.





Übernahme von Firmenanteilen auf sieben Jahre befristet



Der Prozess der „Stolz auf Wien“-Beteiligungen bleibt wie gehabt. Nach einem positiven Abschluss des Beteiligungsprozesses erwirbt „Stolz auf Wien“ einen Anteil von maximal 20% am Unternehmen, die dem Betrieb rasch als zusätzliches Eigenkapital zur Verfügung stehen. Gleichzeitig behält der Unternehmer die volle Flexibilität und kann die Anteile innerhalb von sieben Jahren jederzeit zurückkaufen. Die Konditionen des Ausstiegs werden durch ein Bewertungsgutachten ermittelt, dessen Parameter bereits bei Abschluss der

Beteiligung festgelegt werden.





Alle „Stolz auf Wien“-Unternehmen:

SAW Beteiligungs GmbH



1. Adamol Mineralölhandelsgesellschaft m.b.H.

2. compact-electric GmbH

3. Vestibül RestaurantbetriebsgesmbH

4. 3B infra infrastruktur management systeme GmbH

5. Berger&Lohn Restaurant GmbH

6. Gentletent GmbH

7. CIRO GmbH

8. myClubs GmbH, Branche IT und Softwareentwicklung (Online-Marktplatz im

Sport- und Fitnessbereich)

9. Frey Wille GmbH & Co. KG

10. Josel & Sauer GmbH „Der Wiener“

11. Andys coworking company GmbH

12. MediaTest Research GmbH

13. Wienerwald Restaurants-Gesellschaft mbH

14. NOW CONSULTIANS GmbH & Co. KG

15. Helioz GmbH Wasseraufbereitung/CO2 Kompensation

16. Luxlift Handels GmbH

17. Edtmayer Systemtechnik GmbH

18. Gragger & Cie GmbH, Bäckerei

19. Schiebel Antriebstechnik GmbH, Technologie Unternehmen

20. Mode (NEU)

21. Habibi&Hawara österr. und orientalische Küche (NEU)

22. Breddys GmbH ökologische Modeerzeugung und Vertrieb (NEU)



SAWII (Genussrecht):



1. Palladion Event Location BetriebsgmbH

2. Barbaro Gesellschaft m.b.H. mit der "Trattoria Martinelli"

3. Bensch GmbH (Restaurant Buxbaum)

4. Coinberg - Cafe Ritter - GmbH

5. Tschauner Bühne GmbH

6. Grand Cafe am Alsergrund (GCAA Gastro GmbH)

7. Culinarius Digital GmbH

8. Cater-Carlo Catering GmbH

9. NG-Gastro GesmbH mit dem Café Edison

10. Danube Waterfront GmbH

11. Time-Busters GmbH, Freizeitdienstleister (Escape Room)

12. Arezu, Modern Persian Cuisine

13. Benedict en Vogue GmbH - Cafe Aumann

14. Sattlerei GmbH Restaurant mit junger österr. Küche (NEU)



Alle Informationen zum Projekt „Stolz auf Wien“ und „Stolz auf Wien II“ gibt es auf: www.stolz-auf-wien.at/



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Roberta „Louis“ Kraft

Mediensprecherin Stadtrat Peter Hanke

Telefon: +43 1 4000 81211

roberta.kraft @ wien.gv.at