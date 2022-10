VP-Zierfuß ad Missbrauch an Wiener Mittelschule: „Erneutes Systemversagen auf ganzer Linie!“

Wiener Volkspartei fordert volle Aufklärung der Vorfälle – Null Toleranz bei sexuellen Übergriffen

Wien (OTS) - „Es ist unverzeihlich, dass Wiener Behörden offenbar regelmäßig beim Umgang mit Missbrauchsvorwürfen in Kindergärten und Schule versagen. Nach der MA 10 ist nun auch die Bildungsdirektion Wien in der Kritik, bei der Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen komplett zu versagen. Diese permanente Missbrauchsvertuschung muss endlich ein Ende haben! Gerade in einem derart sensiblen Bereich darf es keinerlei Kompromisse geben“, zeigt sich der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei Harald Zierfuß erschüttert über die laufende Ausweitung des Missbrauchsskandals an einer Wiener Mittelschule, wonach sich ein Sportlehrer über viele Jahre lang an minderjährigen Buben vergangen haben soll.

„Obwohl bereits vor Jahren eine Anzeige gegen den Lehrer erstattet wurde, sind keine weiterführenden Ermittlungen seitens der Wiener Schulbehörde eingeleitet worden“, kritisiert Zierfuß. Stattdessen soll der beschuldigte Lehrer weiterhin seiner Tätigkeit in Sportvereinen und Feriencamps nachgegangen sein. Auch in einem Kindergarten in Wien Penzing wurden Eltern von der MA 10 über Missbrauchsvorwürfe gegen einen Pädagogen über ein Jahr im Unklaren gelassen. „Das war unverantwortlich und fahrlässig und hat in vielen Familien sehr viel Leid verursacht“, so Zierfuß. Nach wie vor gebe es hier viele Dinge aufzuarbeiten, die nicht wieder gut zu machen sind.

„Darüber hinaus sei es bedenklich, dass offenbar in Wien kein Tag vergeht, an dem das SPÖ-System in Wien nicht irgendwo einen Missstand vertuschen will. Die Stück für Stück ans Tageslicht kommenden Details über den Missbrauch an einer Wiener Mittelschule lassen einen fassungslos zurück. Hier handelt es sich um ein Systemversagen auf ganzer Linie“, so Zierfuß. „Wir wollen keine Verharmlosungen mehr bei Missbrauchsfällen hören, sondern fordern aktive und volle Aufklärung. Bei sexuellen Übergriffen darf es null Toleranz und Intransparenz geben“, so Zierfuß abschließend.

