FPÖ – Schmiedlechner zu Totschnig: „Agrargipfel zum Stand der österreichischen Ernährungssouveränität notwendig!“

"Die Preise steigen massiv an und in Wahrheit verharrt der Minister aber im Nichtstun"

Wien (OTS) - „Der Stand der österreichischen Ernährungssouveränität muss endlich im Rahmen eines Agrargipfels diskutiert werden, um sinnvolle Konzepte und die Neuausrichtung für die Zukunft zu erarbeiten“, sagte heute FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner zu den Aussagen von ÖVP-Landwirtschaftsminister Totschnig in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast". „Immer wieder hören wir vom Landwirtschaftsminister nur reine Worthülsen und es folgen dann aber überhaupt keine konkreten Taten. Auch heute konnte er nicht sagen, wer denn eigentlich diesen Stromkostenzuschuss in der Höhe von 120 Millionen Euro für die bäuerlichen Betriebe bekommen soll, sondern verwies lediglich auf eine derzeit stattfindende Ausarbeitung eines Umsetzungsmodells“, kritisierte Schmiedlechner.

„Die Preise steigen massiv an und in Wahrheit verharrt der Minister aber im Nichtstun. Damit es der österreichischen Bevölkerung und auch den Bauern besser geht, müssen ÖVP und Grüne endlich für leistbare Energiepreise sorgen. Die Wolfsproblematik, die Preissteigerungen und das anhaltende Bauernsterben – das sind nur einige weitere der vielen Probleme in der Landwirtschaft, die unseren Bauern derzeit ziemlich zusetzen. Außer schöne Worte samt plakativen Überschriften hat der Minister für die Landwirte aber bisher rein gar nichts erreicht. Totschnig übt das Ministeramt nun schon länger aus, daher wollen wir endlich Ergebnisse sehen“, forderte der FPÖ-Agrarsprecher.

„Auch müssen die Russland-Sanktionen rasch aufgehoben werden, ansonsten wird unsere Wirtschaft vollkommen ruiniert. Um den schon entstandenen Schaden minimieren zu können und die heimische Produktion sicherzustellen, sollten auch andere Entlastungsmaßnahmen, wie etwa die Übernahme der SV-Beiträge, die Abschaffung der AMA-Marketing-Beiträge während der Krise und eine langfristige Neuausrichtung der Landwirtschaftspolitik umgesetzt werden“, betonte Schmiedlechner.

